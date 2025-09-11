Популярни
България е на финал на Европейското по баскетбол на колички

  • 11 сеп 2025 | 21:21
  • 442
  • 0
Българският национален отбор на колички записа исторически финал на европейското първенство в Самоков, Дивизия "C". Тимът на Денислав Иванов се наложи над Белгия с 60:53 във втория полуфинал, който се изигра в „Арена СамЕлион“. Българите контролираха ситуацията през огромна част от мача, а в края удържаха и щурма на своите съперници.

За националния отбор това е първи финал на шампионат на Стария континент. В спора за титлата българите ще срещнат отбора на Швеция, който се справи със Сърбия след 90:46 в първия полуфинал. Финалът е утре (петък) от 18:00 часа, а от 15:45 ч. ще се срещнат белгийците и сърбите в мача за бронза.

Българите дръпнаха с двуцифрена разлика още в началото и в края на първата част поведоха с 12 точки. Българският тим показа още по-добро лице във втория период, в който авансът му нарасна и това се оказа достатъчно да поведе с 38:19 в края на първото полувреме.

Двуцифреният аванс в полза на домакините на шампионата остана непокътнат и при подновяването играта, като след 30 минути си осигуриха разлика от 14 точки. Белгийците се активизираха в последната част и интрига не липсваше, тъй като редуцираха пасива си само до 6 точки, но в края българите удържаха победата.

Ясин Ташдемир се отличи за победителите с 25 точки, 15 борби и 5 асистенции. Рамазан Осксуз финишира с 15 точки, 10 овладени под двата ринга топки и 5 завършващи подавания. Антон Фиков приключи с 14 точки и 7 борби.

Терънс Еджа-Уато отвърна с 15 точки и 12 борби за белгийците.

