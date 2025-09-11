Боряна Калейн дебютира като треньор на Яница Динева в Бърно

Олимпийската вицешампионка по художествена гимнастика от Париж 2024 Боряна Калейн ще направи дебют в ролята си на треньор. Тя отпътува заедно с националката Яница Динева за последното издание на Гран При сезон 2025, което ще проведе в Бърно (Чехия) на 13 и 14 септември. Съдия за България ще бъде Цвета Кузмова.

Любопитен факт е, че това състезание е дебютно и за трите момичета. Динева за първи път ще участва на надпревара от веригата Гран При, Калейн ще бъде в новата си роля на треньор, а Кузмова ще дебютира като съдия в Бърно, съобщават от Българска федерация художествена гимнастика във Фейсбук.