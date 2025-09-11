Популярни
Дария Великова отпадна във втория кръг в Сърбия

Българката Дария Великова отпадна във втория кръг на сингъл на турнира по тенис на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишната Великова отстъпи пред румънката Патриция Гойна с 1:6, 4:6.

Виктория Велева допусна поражение във втория кръг на сингъл на турнира на клей в Радом (Полша) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишната Велева загуби от Соня Женихова (Германия) с 6:3, 5:7, 6:0. Двубоят продължи 2 часа и 30 минути.

Българката имаше преднина от 5:2 във втория сет, но загуби следващите осем гейма и отпадна от надпреварата.

По-късно днес Велева ще играе на четвъртфиналите на двойки. Българката и Мила Машич (Сърбия) ще спорят за място на полуфиналите срещу първите поставени Даря Горска (Полша) и Ема Славикова (Чехия).

Междувременно, Беатрис Спасова отпадна на четвъртфиналите на двойки на турнира на твърда настилка в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.

23-годишната Спасова и Джулиана Бестети (Италия) отстъпиха с 3:6, 3:6 на водачките в схемата Мариана  (Гърция) и Ивета Дапкуте (Литва).

В края на август Спасова достигна до четвъртфиналите на двойки на друг турнир в Гърция.

