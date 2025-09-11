Андреа Джани определи състава на Франция за Мондиал 2025

Селекционерът на олимпийския шампион Франция Андреа Джани определи окончателния състав на тима за започващото утре Световно първенство във Филипините. Джани обяви списъка с 14 играчи след победата над Бразилия с 4:0 (25:23, 25:17, 25:23, 29:27) в последната си контрола преди Мондиала, играна вчера в Окинава (Япония).

Андреа Джани и неговият щаб чакаха до последния момент, за да вземат окончателно решение за списъка с 14-те играчи, като от него отпада посрещачът Тимоте Карле. Все пак, Карле ще остане с отбора и ще бъде в ролята на медицински "жокер" в случай на евентуална контузия.

"Тим (б.р. Карле) се контузи в началото на сезона с националния отбор и следователно не игра в първите турнири от Волейболната Лига на нациите. В негово отсъствие Матис (б.р. Ено) се представи много добре, което обяснява този избор. Исках Тим да остане в групата, за да не се губи време в случай на контузия", обясни Джани решението си за състава.

"Играчите работиха усилено по време на подготовката, бяха на 100% във всички тренировки, много фокусирани. Сега трябва да използваме мачовете от груповата фаза, за да влезем в ритъм и постепенно да повишим нивото си, особено след като завършваме с това, което априори е най-трудният ни противник - Аржентина. Отборът трябва да се подобрява мач след мач. Крайната цел на всички е да се спечели медал, от нас зависи да преследваме тази цел по време на целия турнир", каза още селекционерът на "петлите".

Франция е в предварителна Група С на първенството заедно с отборите на Република Корея, Финландия и Аржентина. Първият мач на олимпийските шампиони е срещу корейците в неделя (14 септември) от 13,00 часа българско време.

Съставът на Франция за Световното първенство за мъже във Филипините:

Разпределители:

Бенжамен Тонюти

Антоан Бризар

Диагонали:

Тео Форе

Жан Патри

Посрещачи:

Ървин Нгапет

Тревор Клевен

Ясин Луати

Матис Ено

Центрове:

Никола Льо Гоф

Франсоа Юец

Бартелеми Шинениезе

Куентен Жуфроа

Либера:

Женя Гребенников

Бенжамен Диес.