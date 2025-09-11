Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Андреа Джани определи състава на Франция за Мондиал 2025

Андреа Джани определи състава на Франция за Мондиал 2025

  • 11 сеп 2025 | 18:16
  • 419
  • 0

Селекционерът на олимпийския шампион Франция Андреа Джани определи окончателния състав на тима за започващото утре Световно първенство във Филипините. Джани обяви списъка с 14 играчи след победата над Бразилия с 4:0 (25:23, 25:17, 25:23, 29:27) в последната си контрола преди Мондиала, играна вчера в Окинава (Япония).

Андреа Джани и неговият щаб чакаха до последния момент, за да вземат окончателно решение за списъка с 14-те играчи, като от него отпада посрещачът Тимоте Карле. Все пак, Карле ще остане с отбора и ще бъде в ролята на медицински "жокер" в случай на евентуална контузия.

"Тим (б.р. Карле) се контузи в началото на сезона с националния отбор и следователно не игра в първите турнири от Волейболната Лига на нациите. В негово отсъствие Матис (б.р. Ено) се представи много добре, което обяснява този избор. Исках Тим да остане в групата, за да не се губи време в случай на контузия", обясни Джани решението си за състава.

"Играчите работиха усилено по време на подготовката, бяха на 100% във всички тренировки, много фокусирани. Сега трябва да използваме мачовете от груповата фаза, за да влезем в ритъм и постепенно да повишим нивото си, особено след като завършваме с това, което априори е най-трудният ни противник - Аржентина. Отборът трябва да се подобрява мач след мач. Крайната цел на всички е да се спечели медал, от нас зависи да преследваме тази цел по време на целия турнир", каза още селекционерът на "петлите".

Франция е в предварителна Група С на първенството заедно с отборите на Република Корея, Финландия и Аржентина. Първият мач на олимпийските шампиони е срещу корейците в неделя (14 септември) от 13,00 часа българско време.

Съставът на Франция за Световното първенство за мъже във Филипините:

Разпределители:

Бенжамен Тонюти

Антоан Бризар

Диагонали:

Тео Форе

Жан Патри

Посрещачи:

Ървин Нгапет

Тревор Клевен

Ясин Луати

Матис Ено

Центрове:

Никола Льо Гоф

Франсоа Юец

Бартелеми Шинениезе

Куентен Жуфроа

Либера:

Женя Гребенников

Бенжамен Диес.

