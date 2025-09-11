Популярни
  • 11 сеп 2025 | 17:39
Рамазанов отхвърли категорично спекулациите, че ще сменя националността си

Магомед Рамазанов отхвърли спекулациите в интернет пространството за предполагаема смяна на националността и ще продължава да се бори за България. Олимпийският шампион на 86 кг свободен потвърди, че през октомври ще започне рехабилитация след операция на рамото.

"Здравейте скъпи съграждани, приятели, фенове на спорта и българската борба. Пиша този пост във връзка с това, че има в интернет пространството лъжлива информация, че възнамерявам да си сменя гражданството или пък се замислям! Категорично заявявам, че не съм имал интервю с журналист от sovsport.ru на име Андрей Губин и с който да било журналист, след като пристигнах в Москва", пише Рамазанов в Инстаграм.

"В момента се намирам в Москва след успешно проведена операция на рамото в Испания, благодарение на ръководството на моя клуб ЦСКА! Планирам октомври месец да започна рехабилитация, която ще проведа в Германия в Олимпийския център. Тя ще бъде организирана с помощта на д-р Иванов (доктора на националния отбор) и д-р Клаус (доктор на UWW)", продължава олимпийският шампион.

"Обръщение към журналистите: Моля за в бъдеще да не подавате на хората лъжлива информация за мен!!!", завършва той.

Спекулациите за смяна на националността на Рамазанов бяха отхвърлени и от главния секретар на БФ Борба Недко Мариянов.

