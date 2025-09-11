Божидар "bzm" Богданов и Tundra с поражение на старта на плейофите в TI

Отборът на Tundra Esports, част от който е българинът Божидар "bzm" Богданов, отстъпи в първата си плейофна среща от тазгодишното издание на най-големия турнир по Dota 2 - The International, който се провежда в Хамбург, Германия. Тимът на нашето момче загуби с 0:2 Upper Bracket четвъртфинала срещу Xtreme Gaming.

Следващата стъпка на Tundra с Божидар Богданов е в потока на загубилите, където вече победата е на всяка цена. Там родната суперзвезда и съотборниците му ще срещнат загубилия от двойката PARIVISION - HEROIC, а двубоят трябва да стартира утре от 11:00 часа.