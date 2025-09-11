АЕК се чуди как да разкара Марсиал

Преди точно година АЕК, тогава шампион на Гърция, привлече Антони Марсиал като свободен агент и му даде рекордно висока за клуба заплата (3,5 млн. евро), но сега вече не го иска в състава си. Според информации клубът вече е предложил бившия футболист на Манчестър Юнайтед на шест отбора, но няма индикации, че някой от тях ще го вземе. Според колегите от Sportal.gr обречен изглежда и вариантът с трансфер в мексиканския Унам Пумас.

Въпреки че френският нападател показва малко по-голямо желание по време на тренировките в АЕК, най-доброто решение би било друго, но такова не се вижда на хоризонта.

Аржентинският журналист Мерло писа за преговори между Пумас и Марсиал. Според него мексиканският клуб не може да си позволи толкова висока заплата, а и самият нападател не демонстрира готовност да направи каквито и да било отстъпки. Освен това трансферният прозорец в Мексико затваря утре в полунощ, така че дори времето не е съюзник за осъществяването на подобна сделка. АЕК е напълно готов да съдейства за намирането на решение, но изглежда, че играчът не е на същата вълна.

За 12 месеца Марсиал има само 24 мача, в които се е отчел с 9 гола и 2 асистенции.