Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 14:00 Никола Цолов в Гостът на Sportal.bg
  1. Sportal.bg
  2. АЕК
  3. АЕК се чуди как да разкара Марсиал

АЕК се чуди как да разкара Марсиал

  • 11 сеп 2025 | 13:09
  • 589
  • 0
АЕК се чуди как да разкара Марсиал

Преди точно година АЕК, тогава шампион на Гърция, привлече Антони Марсиал като свободен агент и му даде рекордно висока за клуба заплата (3,5 млн. евро), но сега вече не го иска в състава си. Според информации клубът вече е предложил бившия футболист на Манчестър Юнайтед на шест отбора, но няма индикации, че някой от тях ще го вземе. Според колегите от Sportal.gr обречен изглежда и вариантът с трансфер в мексиканския Унам Пумас.

Въпреки че френският нападател показва малко по-голямо желание по време на тренировките в АЕК, най-доброто решение би било друго, но такова не се вижда на хоризонта.

Аржентинският журналист Мерло писа за преговори между Пумас и Марсиал. Според него мексиканският клуб не може да си позволи толкова висока заплата, а и самият нападател не демонстрира готовност да направи каквито и да било отстъпки. Освен това трансферният прозорец в Мексико затваря утре в полунощ, така че дори времето не е съюзник за осъществяването на подобна сделка. АЕК е напълно готов да съдейства за намирането на решение, но изглежда, че играчът не е на същата вълна.

За 12 месеца Марсиал има само 24 мача, в които се е отчел с 9 гола и 2 асистенции.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Постекоглу за назначението си в Нотингам: Развълнуван съм и очаквам с нетърпение предизвикателството

Постекоглу за назначението си в Нотингам: Развълнуван съм и очаквам с нетърпение предизвикателството

  • 11 сеп 2025 | 09:43
  • 994
  • 1
Кандидат-президент на Бенфика обеща да привлече Бернардо Силва

Кандидат-президент на Бенфика обеща да привлече Бернардо Силва

  • 11 сеп 2025 | 07:45
  • 1912
  • 0
Бивша звезда от Лига 1 ще играе в седма дивизия

Бивша звезда от Лига 1 ще играе в седма дивизия

  • 11 сеп 2025 | 07:21
  • 3663
  • 0
Шефът на бразилския футбол: Играхме срещу съдиите, полицията и дори подавачите на топки

Шефът на бразилския футбол: Играхме срещу съдиите, полицията и дори подавачите на топки

  • 11 сеп 2025 | 06:20
  • 2795
  • 1
Дългът на Севиля намаля до 66 милиона евро

Дългът на Севиля намаля до 66 милиона евро

  • 11 сеп 2025 | 05:52
  • 2829
  • 1
Лекарят на Наполи даде подробности за състоянието на Лукаку

Лекарят на Наполи даде подробности за състоянието на Лукаку

  • 11 сеп 2025 | 05:27
  • 2608
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

Петима от ЦСКА са с изтичащи договори и неясно бъдеще, не повече от двама ще останат

  • 11 сеп 2025 | 12:06
  • 10528
  • 1
Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

Стоичков и Херо обсъдиха националния отбор, Камата: Представихме се по-добре от Турция, паднахме само с 3 от Испания

  • 11 сеп 2025 | 13:09
  • 1161
  • 0
Очаквайте на живо: Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо: Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg"

  • 11 сеп 2025 | 13:22
  • 256
  • 0
Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

Паро Никодимов: На ЦСКА му трябват българи, Господ изпрати новите собственици в клуба

  • 11 сеп 2025 | 07:05
  • 20807
  • 29
Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

Илиан Илиев: Не съм подавал оставка, просто отидох и казах, че си тръгвам, за да има промяна

  • 11 сеп 2025 | 09:49
  • 9855
  • 18
Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

Александър Димитров: За мен не е на всяка цена да съм национален селекционер

  • 11 сеп 2025 | 10:02
  • 4084
  • 24