Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Мюнхен 1860
  3. Йенс Леман ще става съсобственик на Мюнхен 1860

Йенс Леман ще става съсобственик на Мюнхен 1860

  • 11 сеп 2025 | 00:12
  • 296
  • 0
Йенс Леман ще става съсобственик на Мюнхен 1860

Бившият вратар на Арсенал и германския национален отбор Йенс Леман ще стане съсобственик на Мюнхен 1860, който се състезава в Трета лига.

Според "Abendzeitung" Леман е сериозно решен да подобри положението на клуба и вече работи по привличането на инвеститори. Към момента контролният пакет акции на "лъвовете" е собственост на йорданския милионер Хасан Исмаик, който по-рано реши да продаде своя дял.

Леман и неговите партньори ще трябва да платят между 25 и 30 милиона евро за закупуването на акциите на клуба. Очаква се бившият страж да работи основно по спортно-техническата част.

Плановете на Леман включват и изграждането на нов многофункционален стадион с капацитет между 40 и 50 хиляди зрители, който ще бъде разположен в източната част на Мюнхен. Стойността за осъществяването на този проект се оценява на между 200 и 450 милиона евро.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Как Байерн пропусна да привлече Ламин Ямал

Как Байерн пропусна да привлече Ламин Ямал

  • 10 сеп 2025 | 21:42
  • 6801
  • 40
Световен шампион с Франция прекрати кариерата си

Световен шампион с Франция прекрати кариерата си

  • 10 сеп 2025 | 21:21
  • 5729
  • 0
В очакване на “Златната топка” Дембеле надви Ямал за друга награда

В очакване на “Златната топка” Дембеле надви Ямал за друга награда

  • 10 сеп 2025 | 21:08
  • 7021
  • 23
Арестуваха бивш играч на Аякс, Сити и Атлетико Мадрид

Арестуваха бивш играч на Аякс, Сити и Атлетико Мадрид

  • 10 сеп 2025 | 20:32
  • 3937
  • 0
Ливърпул и Реал Мадрид с най-високи шансове за шампиони, сочи изследване

Ливърпул и Реал Мадрид с най-високи шансове за шампиони, сочи изследване

  • 10 сеп 2025 | 20:01
  • 4097
  • 9
Напусна през юни и се завръща... през септември: Фабиански отново е в Уест Хам

Напусна през юни и се завръща... през септември: Фабиански отново е в Уест Хам

  • 10 сеп 2025 | 19:22
  • 1787
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И Рами Киуан е на полуфинал

И Рами Киуан е на полуфинал

  • 10 сеп 2025 | 23:50
  • 1413
  • 5
Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

Радослав Росенов донесе първи медал на България от Световното първенство  

  • 10 сеп 2025 | 22:51
  • 4260
  • 1
Ясни са полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

Ясни са полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 10 сеп 2025 | 23:10
  • 22480
  • 9
В очакване на “Златната топка” Дембеле надви Ямал за друга награда

В очакване на “Златната топка” Дембеле надви Ямал за друга награда

  • 10 сеп 2025 | 21:08
  • 7021
  • 23
Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

  • 10 сеп 2025 | 16:51
  • 20539
  • 175
Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

  • 10 сеп 2025 | 12:22
  • 37498
  • 34