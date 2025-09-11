Йенс Леман ще става съсобственик на Мюнхен 1860

Бившият вратар на Арсенал и германския национален отбор Йенс Леман ще стане съсобственик на Мюнхен 1860, който се състезава в Трета лига.

Според "Abendzeitung" Леман е сериозно решен да подобри положението на клуба и вече работи по привличането на инвеститори. Към момента контролният пакет акции на "лъвовете" е собственост на йорданския милионер Хасан Исмаик, който по-рано реши да продаде своя дял.

Леман и неговите партньори ще трябва да платят между 25 и 30 милиона евро за закупуването на акциите на клуба. Очаква се бившият страж да работи основно по спортно-техническата част.

Плановете на Леман включват и изграждането на нов многофункционален стадион с капацитет между 40 и 50 хиляди зрители, който ще бъде разположен в източната част на Мюнхен. Стойността за осъществяването на този проект се оценява на между 200 и 450 милиона евро.