Звезда на женския футбол се готви за връщане на терена след отсъствие от над година и половина

Футболистката Саманта Кър се подготвя за своя първи мач за Челси от януари 2024 година насам, след като вече е възстановена след операция на предни кръстни връзки на коляното, съобщава агенция АР.

Навършващата днес 32 години австралийска звезда вече тренира с тима на треньорката Соня Бомпастор и ще бъде в групата за предстоящите срещи. Всъщност тя беше съc съотборничките си и за мача на откриването на сезона при жените в Англия – срещу Манчестър Сити, но в последния момент беше оставена на трибуните. Сега при визитата на Астън Вила в неделя шансовете да играе са доста големи. "Този път е в състава. Все още не знаем дали ще играе, но тренира добре през последните дни, видимо е в добра форма. Нейното присъствие винаги е от полза, лидерският ѝ опит е важен. Но знаем, че трябва да сме търпеливи, защото станаха 20 месеца, в които не играе", каза треньорката на тима на Челси.

Кър е смятана за една от най-добрите футболистки в света и е помогнала на Челси да спечели пет титли в женската Висша лига. Защитаващият титлата си шампион ще бъде без контузените англичанки Луси Бронз и Лоурън Джеймс, а Майра Рамирес също е аут.

Снимки: Gettyimages

