Звезда на женския футбол се готви за връщане на терена след отсъствие от над година и половина

Футболистката Саманта Кър се подготвя за своя първи мач за Челси от януари 2024 година насам, след като вече е възстановена след операция на предни кръстни връзки на коляното, съобщава агенция АР.

Навършващата днес 32 години австралийска звезда вече тренира с тима на треньорката Соня Бомпастор и ще бъде в групата за предстоящите срещи. Всъщност тя беше съc съотборничките си и за мача на откриването на сезона при жените в Англия – срещу Манчестър Сити, но в последния момент беше оставена на трибуните. Сега при визитата на Астън Вила в неделя шансовете да играе са доста големи. "Този път е в състава. Все още не знаем дали ще играе, но тренира добре през последните дни, видимо е в добра форма. Нейното присъствие винаги е от полза, лидерският ѝ опит е важен. Но знаем, че трябва да сме търпеливи, защото станаха 20 месеца, в които не играе", каза треньорката на тима на Челси.

Sonia on Sam Kerr possibly playing on Sunday vs Aston Villa:



🗣️ "It's another opportunity for Sam Kerr to return on the pitch. For many reasons, I didn't make that decision against Man City, but hopefully the game on Sunday will be different. I know everything Sam can bring to…

Кър е смятана за една от най-добрите футболистки в света и е помогнала на Челси да спечели пет титли в женската Висша лига. Защитаващият титлата си шампион ще бъде без контузените англичанки Луси Бронз и Лоурън Джеймс, а Майра Рамирес също е аут.

Happy 32nd birthday 🥳 to Sam Kerr



99 goals

5x WSL winner

3x FA cup winner

2x Conti cup winner

1x Community shield winner

1x UWCL finalist

3x PFA TOTY

1x PFA POTY

2x Golden Boot winner

2x PFA Fans POTY

2x CFCW POTY

2x FWA POTY award

2x London awards POTY

1x Barclays POTY

Most…

Снимки: Gettyimages