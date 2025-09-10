Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Млад защитник отива в Саудитска Арабия за радост на Милан

Млад защитник отива в Саудитска Арабия за радост на Милан

  • 10 сеп 2025 | 18:18
  • 787
  • 0
Млад защитник отива в Саудитска Арабия за радост на Милан

Защитникът на Андерлехт Ян-Карло Симич ще премине в саудитския Ал-Итихад, съобщава Фабрицио Романо.

Белгийският гранд ще получи общо 20 млн. евро за 20-годишния талант, но 20% от сумата или около 4 млн. евро ще отиде в бившия му клуб Милан. Сръбският национал пък ще подпише договор за 4 сезона с новия си отбор, който ще му плаща нетна годишна заплата от 6 млн. евро. Симич премина от “росонерите” в Андерлехт през миналото лято за близо 3 млн. евро. Оттогава досега младият бранител изигра общо 53 мача с 4 гола и 2 асистенции за “лилаво-белите”. Сега интерес към него проявяваше и Лацио, откъдето искаха да го привлекат чак през зимата заради трансферното си ембарго през това лято.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бразилия приключи най-слабите квалификации в своята история

Бразилия приключи най-слабите квалификации в своята история

  • 10 сеп 2025 | 15:58
  • 6153
  • 2
Тиери Анри: Всички знаят кой ще е новият селекционер на Франция

Тиери Анри: Всички знаят кой ще е новият селекционер на Франция

  • 10 сеп 2025 | 15:40
  • 1825
  • 0
Манчестър Сити потвърди: Мармуш отпада за дербито с Ман Юнайтед

Манчестър Сити потвърди: Мармуш отпада за дербито с Ман Юнайтед

  • 10 сеп 2025 | 15:30
  • 3158
  • 0
Симеоне: Не съм щастлив да бъда трети, боли ме от слабия старт

Симеоне: Не съм щастлив да бъда трети, боли ме от слабия старт

  • 10 сеп 2025 | 15:22
  • 3122
  • 0
Домакинството на Барселона през този уикенд ще влезе в историята на испанския футбол

Домакинството на Барселона през този уикенд ще влезе в историята на испанския футбол

  • 10 сеп 2025 | 15:00
  • 8843
  • 6
Ново още по-скандално разкритие за рефера, който беше уволнен заради Ливърпул и Клоп

Ново още по-скандално разкритие за рефера, който беше уволнен заради Ливърпул и Клоп

  • 10 сеп 2025 | 14:39
  • 7771
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

  • 10 сеп 2025 | 16:51
  • 8765
  • 42
Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

  • 10 сеп 2025 | 12:22
  • 28658
  • 21
България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

  • 10 сеп 2025 | 10:09
  • 14974
  • 53
Интересни двубои на старта на Висшата лига

Интересни двубои на старта на Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 14:05
  • 9772
  • 3
ЕвроБаскет 2025: Финландия на исторически полуфинал, чака своя съперник

ЕвроБаскет 2025: Финландия на исторически полуфинал, чака своя съперник

  • 10 сеп 2025 | 19:00
  • 12114
  • 0
ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

  • 10 сеп 2025 | 12:21
  • 15319
  • 10