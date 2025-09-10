Млад защитник отива в Саудитска Арабия за радост на Милан

Защитникът на Андерлехт Ян-Карло Симич ще премине в саудитския Ал-Итихад, съобщава Фабрицио Романо.

Белгийският гранд ще получи общо 20 млн. евро за 20-годишния талант, но 20% от сумата или около 4 млн. евро ще отиде в бившия му клуб Милан. Сръбският национал пък ще подпише договор за 4 сезона с новия си отбор, който ще му плаща нетна годишна заплата от 6 млн. евро. Симич премина от “росонерите” в Андерлехт през миналото лято за близо 3 млн. евро. Оттогава досега младият бранител изигра общо 53 мача с 4 гола и 2 асистенции за “лилаво-белите”. Сега интерес към него проявяваше и Лацио, откъдето искаха да го привлекат чак през зимата заради трансферното си ембарго през това лято.

🚨🟡⚫️ EXCL: Al Ittihad reach verbal agreement to sign Jan Carlo Simic as new centre back, here we go!



Formal steps to follow but 4 year deal agreed with former AC Milan defender and package close to €20m (add-ons included) to Anderlecht. pic.twitter.com/AADHioZV12 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 10, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages