Leo официално се раздели с Fnatic

След повече от година извън активния състав на Fnatic, шведският талант Лео "Leo" Янесон официално се раздели с организацията и прекратява състезателната си кариера във VALORANT.

В изявлението на клуба причините не бяха подробно разкрити, но спортният директор на Fnatic поясни, че решението е свързано със здравословни проблеми. Лео се присъедини към Fnatic през 2022 г. и бързо се превърна в ключов играч.

Най-големият му успех дойде през 2023 г., когато стана MVP на турнира VCT LOCK//IN Сао Пауло и помогна на тима да спечели първото си международно отличие във VALORANT Champions Tour.