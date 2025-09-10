Популярни
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Leo официално се раздели с Fnatic

Leo официално се раздели с Fnatic

  • 10 сеп 2025 | 16:57
  • 129
  • 0
Leo официално се раздели с Fnatic

След повече от година извън активния състав на Fnatic, шведският талант Лео "Leo" Янесон официално се раздели с организацията и прекратява състезателната си кариера във VALORANT.

В изявлението на клуба причините не бяха подробно разкрити, но спортният директор на Fnatic поясни, че решението е свързано със здравословни проблеми. Лео се присъедини към Fnatic през 2022 г. и бързо се превърна в ключов играч.

Най-големият му успех дойде през 2023 г., когато стана MVP на турнира VCT LOCK//IN Сао Пауло и помогна на тима да спечели първото си международно отличие във VALORANT Champions Tour.

