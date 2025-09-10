Миньор 2015 се подсили с черногорец

Президентът на Миньор 2015 (Перник) Николай Горанов съобщи, че клубът е привлякъл нов играч на позиция едно - Филип Бакич от Черна гора.

Баскетболистът, който играе на позиция център - Михайло Тодорович е напуснал, а като довод е представил семейни причини. В момента ръководството е в преговори за негов заместник.

18-годишният гард Денис Григоров ще бъде част от мъжкия състав на Миньор 2015 за трета поредна година. Високият 181 см гард на юношите на “жълто-черните” впечатли с представянето си на финалите, където записа средно по 18.2 точки и 5.6 асистенции на мач.

Миньор 2015 ще картотекира в мъжкия отбор още един юноша. Шанс за изява в Националната баскетболна лига ще получи и 17-годишният Андрей Михайлов. Той е роден на 23 юли, 2008 г. във Видин. Висок е 193см и играе на позиция крило. При подрастващите през сезон 2024/2025 записа средни показатели от 10,2 точки,3,6 асистенции и 3,7 борби в 57 срещи за жълто-черните.￼Андрей направи своя дебют при професионалистите още през миналия сезон.

16-годишният баскетболист от школата на Миньор 2015 Иво Валентинов също ще бъде част от представителния отбор на жълто-черните. 183 сантиметровия гард дебютира в първата контрола на тима, като остана близо 30 минути на паркета и отбеляза 3 точки.

Днес отборът проведе последна тренировка с кондиционния треньор Антонио Костов в Миньор 2015. Той се завръща в родния си град Плевен, където ще продължи своята професионална кариера. Антонио се присъедини към пернишкия клуб през лятото на 2022 г. и заедно с него Миньор 2015 постигнае впечатляващи успехи: три шампионски титли, две сребърни отличия, един бронзов медал и Купата на България.

Тази вечер от 18:00 часа Миньор 2015 Перник посреща отбора на Лесковац Сърбия във втора контрола от подготвителния етап.

"Който иска да посети нашите срещи, е добре дошъл в зала „Борис Гюдеров“. Мачовете са отворени, като ние ще обявяваме предварително датите и часа“, каза Горанов пред БТА.

Следващата контрола ще бъде отново в Перник на 13 септември (събота) срещу Шумен, допълни Горанов. Три дни по-късно Миньор 2015 ще посрещне на свой терен Академик Пловдив, на 20 септември се очаква да пристигне съставът на Пирот, а на 24 септември подготвителната серия ще приключи с проверка срещу Левски, като всички мачове ще се изиграят в Перник, уточни още президентът.

Първата контрола беше срещу Пирот, като мачът приключи с резултат 87:80 в полза на пернишкия отбор. Николай Горанов коментира, че в първото полувреме "жълто-черните" са повели с 15 точки, след това се е наблюдавал спад на темпото на игра за кратко, като баскетболистите бързо са се върнали в ритъм и са се наложили със седем точки разлика. Дебюти в мъжкия баскетбол направиха юношите Иво Валентинов и Андрей Михайлов.