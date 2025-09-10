Популярни
Баскетболните отбори на Берое ще изиграят първите си контролни срещи утре

  • 10 сеп 2025 | 16:14
Мъжкият и женски баскетболни отбори на Берое ще изиграят първите си контролни срещи от предсезонната подготовка утре в Стара Загора, съобщават от клуба.

От 17:00 женският тим ще излезе срещу сръбския ЖКК Студент Ниш, който също ще участва във втория по сила европейски турнир Еврокъп. Два часа по-късно мъжкият отбор на Берое също ще изиграе първата си проверка, а съперник в нея ще бъде Академик Пловдив. И двете срещи са в зала "Общинска" в Стара Загора.

Следващата проверка за мъжкия тим е на 13 септември срещу румънския Крайова по време на четиристранен турнир в Плевен. Програмата на тима предвижда и контрола с Локомотив (Пловдив) на 18 септември в Стара Загора и домакински турнир с АЕЛ (Лимасол, Кипър), Шумен и Спартак (Плевен). Към момента от женския отбор на са обявили друга контрола.

Баскетболистите на Берое Александър Матушев, Айзък Джесъп и Кристиян Желев говориха пред медиите по време на подготовката на тима за предстоящия нов сезон в Националната баскетболна лига.

Част от баскетболистките на Берое също дадоха изявления по време на своята подготовка за предстоящия сезон и участието на тима в турнира Еврокъп. Те се обединиха около мнението, че са млад отбор, който се стреми да създаде добър колектив и се представи достойно в България и Европа.

