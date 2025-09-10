Тиери Анри: Всички знаят кой ще е новият селекционер на Франция

Популярни
  • 10 сеп 2025 | 15:40
  • 255
  • 0
Бившият френски национал Тиери Анри не се съмнява, че Зинедин Зидан ще бъде следващият селекционер на "петлите" след оттеглянето на Дидие Дешан, което ще стане след Световното първенство през следващото лято.

В телевизия CBS, където Анри работи като анализатор, той бе запитан дали би се кандидатирал за поста на Дешан. "Не знам какво да отговоря. Всички знаят кой ще бъде новият селекционер. Вие го знаете, аз го знам, желая му всичко най-хубаво", каза бившият голмайстор на Арсенал.

Неговите думи съвпадат със слуховете, а според вестник "Екип" има широк консенсус във Френската футболна федерация около кандидатурата на Зизу, въпреки че от федерацията са предпазливи, като отговарят, че е "прекалено рано" да се взимат решения, но уверяват, че ще са готови, когато дойде моментът.

Ако информацията се потвърди, Зинедин Зидан ще се върне на треньорската скамейка пет години, след като напусна Реал Мадрид през 2021, припомня БТА.

