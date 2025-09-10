Арестуваха фен за расистки обиди срещу Мбапе

Испанските власти задържаха фен на Овиедо за расистки жестове и звуци към Килиан Мбапе по време на мача между астурийския клуб и Реал Мадрид на 24 август. Става дума за инцидент от 37-ата минута, когато френският нападател и останалата част от отбора празнуваха гола на №10 за 1:0 за столичани.

Въпросният човек е обвинен в престъпление срещу моралната цялост и престъпление от омраза. Той е дал показания пред полицията и е заплашен от присъда от три години затвор и сериозна глоба.

Самата жалба за проявата на расизъм е била подадена от Професионалната футболна лига на Испания, която предупреди, че кадрите са достигнали до "по-широка публика чрез разпространение на телевизионни изображения и в социалните мрежи".

Иначе по-късно в мача Мбапе заби още едно попадение, а отборът му спечели с 3:0.