Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Арестуваха фен за расистки обиди срещу Мбапе

Арестуваха фен за расистки обиди срещу Мбапе

  • 10 сеп 2025 | 17:32
  • 523
  • 0

Испанските власти задържаха фен на Овиедо за расистки жестове и звуци към Килиан Мбапе по време на мача между астурийския клуб и Реал Мадрид на 24 август. Става дума за инцидент от 37-ата минута, когато френският нападател и останалата част от отбора празнуваха гола на №10 за 1:0 за столичани.

Въпросният човек е обвинен в престъпление срещу моралната цялост и престъпление от омраза. Той е дал показания пред полицията и е заплашен от присъда от три години затвор и сериозна глоба.

Самата жалба за проявата на расизъм е била подадена от Професионалната футболна лига на Испания, която предупреди, че кадрите са достигнали до "по-широка публика чрез разпространение на телевизионни изображения и в социалните мрежи".

Иначе по-късно в мача Мбапе заби още едно попадение, а отборът му спечели с 3:0.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Бразилия приключи най-слабите квалификации в своята история

Бразилия приключи най-слабите квалификации в своята история

  • 10 сеп 2025 | 15:58
  • 6100
  • 2
Тиери Анри: Всички знаят кой ще е новият селекционер на Франция

Тиери Анри: Всички знаят кой ще е новият селекционер на Франция

  • 10 сеп 2025 | 15:40
  • 1817
  • 0
Манчестър Сити потвърди: Мармуш отпада за дербито с Ман Юнайтед

Манчестър Сити потвърди: Мармуш отпада за дербито с Ман Юнайтед

  • 10 сеп 2025 | 15:30
  • 3147
  • 0
Симеоне: Не съм щастлив да бъда трети, боли ме от слабия старт

Симеоне: Не съм щастлив да бъда трети, боли ме от слабия старт

  • 10 сеп 2025 | 15:22
  • 3110
  • 0
Домакинството на Барселона през този уикенд ще влезе в историята на испанския футбол

Домакинството на Барселона през този уикенд ще влезе в историята на испанския футбол

  • 10 сеп 2025 | 15:00
  • 8787
  • 6
Ново още по-скандално разкритие за рефера, който беше уволнен заради Ливърпул и Клоп

Ново още по-скандално разкритие за рефера, който беше уволнен заради Ливърпул и Клоп

  • 10 сеп 2025 | 14:39
  • 7748
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

Венци Стефанов призова държавата да помогне на българския футбол

  • 10 сеп 2025 | 16:51
  • 8699
  • 42
Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

  • 10 сеп 2025 | 12:22
  • 28606
  • 21
България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

  • 10 сеп 2025 | 10:09
  • 14949
  • 53
Интересни двубои на старта на Висшата лига

Интересни двубои на старта на Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 14:05
  • 9748
  • 3
Първи 1/4-финал за деня на ЕвроБаскет 2025: Финландия се откъсва напред

Първи 1/4-финал за деня на ЕвроБаскет 2025: Финландия се откъсва напред

  • 10 сеп 2025 | 16:58
  • 12077
  • 0
ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

  • 10 сеп 2025 | 12:21
  • 15282
  • 10