Треньорите на националните отбори по борба участваха в пресконференция преди Световното

Треньорите на националните ни отбори по борба за мъже и жени дадоха пресконференция в прес-клуб "България" в София по-рано днес. Пред журналисти говориха старши треньорът на мъжете в свободния стил Радослав Величков, наставникът на класиците Стоян Добрев и селекционерът на дамите Симеон Щерев.

България ще има петима представители в класическия стил на Световното първенство по борба в Загреб (Хърватия) от 13 до 21 септември. В столицата на Хърватия на тепиха ще излязат Николай Вичев, Стоян Кубатов, Дейвид Димитров и Даниел Александров.

Извън състава останаха олимпийският шампион от Париж 2024 Семен Новиков и европейският първенец от тази година Кирил Милов. Стоян Добрев сподели на пресконференцията, че това се дължи на избор от страна на състезателите да не присъстват на централизираната подготовка на националния отбор.

Олимпийският и европейски шампион по свободна борба Магомед Рамазанов също няма да участва на Световното. 32-годишният дагестанец с български паспорт има проблеми в дясното рамо и ще се подложи на операция, която го вади от строя за известно време. За свободния стил България има седем заявени състезатели - Ивайло Тисов, Микяй Наим, Рамазан Рамазанов, Ахмед Батаев, Ахмед Магамаев и Ален Хубулов.

При жените ще имаме три представителки - Биляна Дудова, Юлияна Янева и Ванеса Георгиева. Треньорът на дамите Симеон Щерев заяви, че спортистките влизат в Мондиала без контузии и коментира липсата на медали за България от изминалото световно първенство за юноши.

"Няма как за 3 месеца да направим шампиони. За да спечелиш медал на голямо състезание трябва да се работи правилно 7-8 години"

Вижте пресконференцията, в която треньорите споделят за изминалата подготовка на националните ни представители: