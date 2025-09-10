Популярни
Бивш президент на Палермо се самоуби в Милано

Бивш президент на Палермо се самоуби в Милано

Бившият президент на Палермо - американският инвеститор от италианския произход Пол Бакалини, се е самоубил в своя дом в Милано, съобщават медиите на Ботуша. Случаят в момента се разследва от карабинерите, а прокуратурата вече е разпоредила да бъде извършена аутопсия, за да се установи причината на смъртта на 41-годишния бизнесмен.

Бакалини става известен за широката италианска публика по времето, когато става кореспондент от САЩ на телевизионната програма Le Iene по канала Italia 1. По-късно роденият отвъд Океана предприемач основава търговски фонд, чрез който подписва предварителен договор за закупуването на Палермо през 2017 г.

В продължение на пет месеца роденият в Чикаго бизнесмен е президент на клуба от Сицилия, като по това време една от звездите в отбора от Серия "А" е българският национал Ивайло Чочев. В крайна сметка обаче сделката пропада и Пол Бакалини престава да бъде шеф на "розово-черните".

Снимки: Imago

