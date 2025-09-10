Малайка Михамбо не планира да слага край на кариерата си след Световното

Олимпийската шампионка в скока на дължина Малайка Михамбо не вярва, че Световното първенство по лека атлетика в Токио ще бъде последното в кариерата й.

"Не съм сигурна точно в този момент. Въпреки това съм съвсем сигурна, че Световното първенство през 2027-а в Пекин ще бъде последно за мен", каза тя пред ДПА преди началото на тазгодишното издание на шампионата на планетата в събота. Михамбо е една от най-големите надежди на Германия за медал.

Михамбо се завръща на Световното първенство за първи път след триумфа си в Юджийн (САЩ) през 2022 година. Двукратната световна шампионка трябваше да пропусне надпреварата през 2023-а в Будапеща.

"От спортна гледна точка 2023-а не беше идеална, защото никой не си стои доброволно вкъщи по време на световно първенство. Но след като разкъсах мускулно влакно, за съжаление, беше необходимо. Радвам се, че отново се състезавам", каза тя.

Германката се завърна на международна сцена на Олимпийските игри в Париж миналата година, когато спечели сребро. Токио има специално място в сърцето ѝ, тъй като там постигна най-големия си успех - олимпийското злато на Игрите през 2020-а.

"В настоящето трябва да започна отначало. Така че спомените за моята олимпийска победа не са ми особено полезни. Когато мисля за Токио 2025, си представям бъдещи успехи, а не минали успехи", завърши тя.