Локомотив Пловдив организира специално събитие за деца

Баскетболният Локомотив Пловдив организира специално събитие за деца, на което всички малки любители на баскетбола ще могат да се срещнат със състезателите на "черно-белите" и да играят заедно с тях, съобщиха от клуба. То ще се състои на 28 септември (неделя) от 14:00 часа в зала "Сила".

"В неделния следобед залата ще оживее от смях, игри и спортен дух, защото Локомотив Пловдив отваря врати за всички деца, които обичат баскетбола или просто искат да се забавляват. Сред забавленията ще бъдат и срещи с играчите от мъжкия отбор, както и треньорите от школата, които ще споделят магията на любимата игра отблизо. Очакват ви нови приятелства, много настроение и баскетболни емоции, които ще помните дълго. Всеки малък шампион е добре дошъл - елате да играем, да се забавляваме и да станем част от едно голямо баскетболно семейство", написаха от Локомотив.

Както е известно, на 26 и 27 септември пък за втора поредна година от клуба организират турнир в чест на легендарната баскетболистка Пенка Стоянова, като вече станаха ясни и полуфинални двойки в надпреварата.

Домакините от Локомотив ще премерят сили с тима на Ботев 2012 Враца, докато в другия сблъсък един срещу друг се изправят Академик Бултекс 99 и Левски.