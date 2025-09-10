Популярни
Локомотив Пловдив организира специално събитие за деца

  • 10 сеп 2025 | 13:56
  • 119
  • 0
Баскетболният Локомотив Пловдив организира специално събитие за деца, на което всички малки любители на баскетбола ще могат да се срещнат със състезателите на "черно-белите" и да играят заедно с тях, съобщиха от клуба. То ще се състои на 28 септември (неделя) от 14:00 часа в зала "Сила".

"В неделния следобед залата ще оживее от смях, игри и спортен дух, защото Локомотив Пловдив отваря врати за всички деца, които обичат баскетбола или просто искат да се забавляват. Сред забавленията ще бъдат и срещи с играчите от мъжкия отбор, както и треньорите от школата, които ще споделят магията на любимата игра отблизо. Очакват ви нови приятелства, много настроение и баскетболни емоции, които ще помните дълго. Всеки малък шампион е добре дошъл - елате да играем, да се забавляваме и да станем част от едно голямо баскетболно семейство", написаха от Локомотив.

Както е известно, на 26 и 27 септември пък за втора поредна година от клуба организират турнир в чест на легендарната баскетболистка Пенка Стоянова, като вече станаха ясни и полуфинални двойки в надпреварата.

Домакините от Локомотив ще премерят сили с тима на Ботев 2012 Враца, докато в другия сблъсък един срещу друг се изправят Академик Бултекс 99 и Левски.

