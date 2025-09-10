Популярни
»
Георги "Jorko" Митев и CPH Wolves с лош старт в поредното издание на CCT

  • 10 сеп 2025 | 13:50
  • 213
  • 0
Отборът на CPH Wolves, част от който е младият български талант Георги "Jorko" Митев, не успя да се справи с тима на HOTU в първия мач от Swiss фазата на турнира по CS - CCT Season 3 Europe Series 6. Руснаците надиграха "вълците" с 2:1 (0-1, 13-6, 13-9).

Загубата за 16-годишния българин и компания дойде, след като те спечелиха служебно първата карта, но не успяха да се противопоставят на съперниците си на следващите две - Overpass и Mirage.

Митев записа 24 фрага и 0.75 рейтинг в двубоя, а най-добре се предствави Дмитрий "mizu" Кондратев с 32 елиминации.

Легенда в електронните спортове се оттегли след 20 години на сцената

  • 10 сеп 2025 | 10:35
  • 585
  • 0
Новата игра на Riot Games излезе в бета версия

  • 9 сеп 2025 | 14:59
  • 1084
  • 0
Leviatán взима млада бразилска звезда за VCT Americas 2026

  • 9 сеп 2025 | 11:59
  • 450
  • 0
MIBR привлече Qikert под наем

  • 9 сеп 2025 | 10:39
  • 766
  • 0
Официално: Spirit привлече Андрей "tN1R" Татаринович

  • 8 сеп 2025 | 18:38
  • 999
  • 0
OG официално се раздели с MoDo⁠

  • 8 сеп 2025 | 17:04
  • 844
  • 0
Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

  • 10 сеп 2025 | 12:22
  • 16413
  • 8
България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

  • 10 сеп 2025 | 10:09
  • 8902
  • 36
Интересни двубои на старта на Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 14:05
  • 4245
  • 1
Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 10 сеп 2025 | 07:13
  • 6473
  • 0
ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

  • 10 сеп 2025 | 12:21
  • 6379
  • 1
Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

  • 10 сеп 2025 | 03:28
  • 15923
  • 13