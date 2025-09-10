Георги "Jorko" Митев и CPH Wolves с лош старт в поредното издание на CCT

Отборът на CPH Wolves, част от който е младият български талант Георги "Jorko" Митев, не успя да се справи с тима на HOTU в първия мач от Swiss фазата на турнира по CS - CCT Season 3 Europe Series 6. Руснаците надиграха "вълците" с 2:1 (0-1, 13-6, 13-9).

Загубата за 16-годишния българин и компания дойде, след като те спечелиха служебно първата карта, но не успяха да се противопоставят на съперниците си на следващите две - Overpass и Mirage.

Митев записа 24 фрага и 0.75 рейтинг в двубоя, а най-добре се предствави Дмитрий "mizu" Кондратев с 32 елиминации.