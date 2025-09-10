Джош Гиди преподписа с Чикаго Булс срещу 100 милиона долара

Плеймейкърът на Чикаго Булс Джош Гиди подписа нов договор с тима на стойност 100 милиона долара.

Контрактът е за четири години и влиза в сила от това лято. 22-годишният австралиец бе ограничен свободен агент и можеше да подпише договор в рамките на около 11 милиона долара, с което да търси нов, по-голям договор следващото лято. Последната оферта на Булс от 100 милиона обаче е задоволила претенциите на гарда.

През изминалата кампания Гиди направи седем "трипъл-дабъла" и 20 "дабъл-дабъла", като завърши с показатели от 14,6 точки, 8,1 борби, 7,2 асистенции и 1,2 откраднати топки средно на мач. Освен това той стреля и рекордните в кариерата си 37,8 процента от зоната за три точки.