Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Джош Гиди преподписа с Чикаго Булс срещу 100 милиона долара

Джош Гиди преподписа с Чикаго Булс срещу 100 милиона долара

  • 10 сеп 2025 | 13:38
  • 275
  • 0
Джош Гиди преподписа с Чикаго Булс срещу 100 милиона долара

Плеймейкърът на Чикаго Булс Джош Гиди подписа нов договор с тима на стойност 100 милиона долара.

Контрактът е за четири години и влиза в сила от това лято. 22-годишният австралиец бе ограничен свободен агент и можеше да подпише договор в рамките на около 11 милиона долара, с което да търси нов, по-голям договор следващото лято. Последната оферта на Булс от 100 милиона обаче е задоволила претенциите на гарда.

През изминалата кампания Гиди направи седем "трипъл-дабъла" и 20 "дабъл-дабъла", като завърши с показатели от 14,6 точки, 8,1 борби, 7,2 асистенции и 1,2 откраднати топки средно на мач. Освен това той стреля и рекордните в кариерата си 37,8 процента от зоната за три точки.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 10 сеп 2025 | 07:13
  • 6463
  • 0
Гърция бавно и методично пречупи Литва за полуфинал на ЕвроБаскет

Гърция бавно и методично пречупи Литва за полуфинал на ЕвроБаскет

  • 10 сеп 2025 | 03:53
  • 2772
  • 0
Васил Христов: Изключително полезен турнир за нас

Васил Христов: Изключително полезен турнир за нас

  • 10 сеп 2025 | 00:23
  • 1833
  • 0
Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Нещата вървят по план

Антонио Блейкни пред Sportal.bg: Нещата вървят по план

  • 10 сеп 2025 | 00:18
  • 1603
  • 0
Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Скоро ще се върнем в Ботевград с мач срещу Реал Мадрид

Димитрис Итудис пред Sportal.bg: Скоро ще се върнем в Ботевград с мач срещу Реал Мадрид

  • 10 сеп 2025 | 00:07
  • 6218
  • 0
Изиграха се първите два четвъртфинала на ЕвроБаскет 2025

Изиграха се първите два четвъртфинала на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 23:19
  • 26892
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

  • 10 сеп 2025 | 12:22
  • 16379
  • 8
България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

  • 10 сеп 2025 | 10:09
  • 8891
  • 36
Интересни двубои на старта на Висшата лига

Интересни двубои на старта на Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 14:05
  • 4234
  • 1
Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 10 сеп 2025 | 07:13
  • 6463
  • 0
ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

  • 10 сеп 2025 | 12:21
  • 6358
  • 1
Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

  • 10 сеп 2025 | 03:28
  • 15914
  • 13