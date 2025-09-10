Той ли е най-добре платеният волейболист в света?

Посрещачът на националния отбор на Полша Томаш Форнал разкри огроманата сума, която ще получи за преминаването си в турски гранд Зиратбанк (Анкара).

28-годишният волейболист за първи път в кариерата си ще играе в чужбина.

По-рано той игра за полските Радом (2016–2019) и Ястрежебски Венгел (2019–2025). Томаш Форнал призна, че е подписал контракт със Зиратбанк още през лятото на 2024 година - една година преди официалното обявяване.

“Клубът се свърза с мен и ми направи предложение. И понеже то бе изключително финансово изгодно и респектиращо за волейбола, защо да не го приема? Заедно с Нимир Абдел-Азиз и Тревор Клевено ще бъдем крайните нападатели в отбора. Имаме добри шансове и за участието си в Шампионската лига”, заяви Томаш Форнал пред телевизия Channel Zero.

Сребърният медалист от Олимпийските игри в Париж 2024 с Полша призна, че неговата заплата в Турция ще бъде повече от 800 000 евро за сезон, като се прибавят към нея и бонусите.