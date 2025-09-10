Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Той ли е най-добре платеният волейболист в света?

Той ли е най-добре платеният волейболист в света?

  • 10 сеп 2025 | 12:42
  • 1783
  • 0

Посрещачът на националния отбор на Полша Томаш Форнал разкри огроманата сума, която ще получи за преминаването си в турски гранд Зиратбанк (Анкара).

28-годишният волейболист за първи път в кариерата си ще играе в чужбина.

По-рано той игра за полските Радом (2016–2019) и Ястрежебски Венгел (2019–2025). Томаш Форнал призна, че е подписал контракт със Зиратбанк още през лятото на 2024 година - една година преди официалното обявяване.

“Клубът се свърза с мен и ми направи предложение. И понеже то бе изключително финансово изгодно и респектиращо за волейбола, защо да не го приема? Заедно с Нимир Абдел-Азиз и Тревор Клевено ще бъдем крайните нападатели в отбора. Имаме добри шансове и за участието си в Шампионската лига”, заяви Томаш Форнал пред телевизия Channel Zero.

Сребърният медалист от Олимпийските игри в Париж 2024 с Полша призна, че неговата заплата в Турция ще бъде повече от 800 000 евро за сезон, като се прибавят към нея и бонусите.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Нефтохимик 2010 се раздели с Георги Братоев

Нефтохимик 2010 се раздели с Георги Братоев

  • 10 сеп 2025 | 09:22
  • 4244
  • 4
Мария Йорданова започна с бразилски гранд

Мария Йорданова започна с бразилски гранд

  • 9 сеп 2025 | 20:36
  • 2995
  • 4
Хулио Веласко: Състезателките ми заслужават всичко, което са постигнали

Хулио Веласко: Състезателките ми заслужават всичко, което са постигнали

  • 9 сеп 2025 | 20:28
  • 1628
  • 0
Бивш селекционер на България бе опериран успешно

Бивш селекционер на България бе опериран успешно

  • 9 сеп 2025 | 20:24
  • 2469
  • 0
Словения загуби от Иран в контрола, която се изигра в Манила

Словения загуби от Иран в контрола, която се изигра в Манила

  • 9 сеп 2025 | 20:11
  • 1487
  • 0
FIVB: България тръгва към Световното с визия за бъдещето

FIVB: България тръгва към Световното с визия за бъдещето

  • 9 сеп 2025 | 19:22
  • 2846
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

Босът на Ботев (Пд): Ивелин поиска гарантирано да е титуляр, а след това си тръгна

  • 10 сеп 2025 | 12:22
  • 16344
  • 8
България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

България, Андора и Лихтенщайн единствени без гол в Европа

  • 10 сеп 2025 | 10:09
  • 8879
  • 36
Интересни двубои на старта на Висшата лига

Интересни двубои на старта на Висшата лига

  • 10 сеп 2025 | 14:05
  • 4224
  • 1
Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

Още четири отбора в битка за полуфиналите на ЕвроБаскет 2025

  • 10 сеп 2025 | 07:13
  • 6453
  • 0
ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

ЦСКА поискал един от основните футболисти на Ботев (Пд)

  • 10 сеп 2025 | 12:21
  • 6331
  • 1
Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

Иван Иванов каза как са го поздравили Димитров и Надал и сподели очакванията си за Купа “Дейвис” след кацането в София

  • 10 сеп 2025 | 03:28
  • 15907
  • 13