Самоков е домакин на квалификациите за влизане в групите на Шампионската Лига

Самоков е домакин на квалификациите за влизане в групите на баскетболната Шампионска Лига. Надпреварата събира 24 европейски отбора, част от които и шампиони на страните си. Всички мачове ще се проведат в "Арена СамЕлион" и в тях ще се играе на принципа на пряката елиминация.

Срещите от квалификационния турнир започват от 19-и и завършват на 25-и септември. Мачът на Рилски от турнира е в неделя, 21 септември, от 18:45 часа срещу естонския шампион Калев/Крамо, съобщават от българския клуб.

При успех в първия си мач домакините ще продължат в следващия етап на надпреварата, който ще противопостави на победителя от двойката Патриоти Левице (Словакия) - АЕК Ларнака (Кипър). Ако стигне до финала на квалификационния турнир, българският шампион ще срещне един измежду Бакен Беърс (Дания)/Кутаиси 2010 (Грузия) или Хироус Ден Бош (Нидерландия)/Трепча (Косово).