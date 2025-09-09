Популярни
»
Хулио Веласко: Състезателките ми заслужават всичко, което са постигнали

  9 сеп 2025 | 20:28
  • 320
  • 0

Женският национален отбор на Италия по волейбол триумфира с трофея на световното първенство в Тайланд, след като надделя над Турция с 3:2 гейма във финалния двубой.

Селекционерът на "Скуадра адзура" Хулио Веласко заяви след успеха, че състезателките му са заслужили всичко постигнато.

Лидер, психолог, учител, философ... Хулио Веласко е много повече от треньор
"Тази победа е много емоционална за нас. След като спечелихме Световното първенство, Олимпиадата и два пъти Лигата на нациите, вярвам, че този отбор ще бъде запомнен като легендарен в бъдеще, както няколко други. Гордея се много с тях. Те спечелиха два много трудни мача през последните два дни и дават най-доброто от себе си всеки ден на тренировки и наистина заслужават всичко, което са постигнали."

