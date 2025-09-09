Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Бивш селекционер на България бе опериран успешно

Бивш селекционер на България бе опериран успешно

  • 9 сеп 2025 | 20:24
  • 526
  • 0

Бившият селекционер на националния отбор на България Джовани Гуидети, който вече е старши треньор на Канада, претърпя тази сутрин планирана операция за смяна на тазобедрена става.

Джовани Гуидети, който от дълги години води турския гранд Вакъфбанк (Истанбул), е преминал успешна интервенция, но остава в болница в Истанбул под наблюдение.

Гуидети, изчака края на световното първенство в Тайланд, за да влезе в болницата.

„След успешната операция, той остава в болница под наблюдение. Общото здравословно състояние на нашия главен треньор е добро и лечението му продължава по план”, написаха в официално изявлението от Вакъфбанк (Истанбул).

Гуидети беше посетен още в първите часове след интервенцията от свои състезателки от Вакъфбанк.

„Пожелаваме на Джовани Гуидети бързо възстановяване“, добавиха от клуба.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Георги Татаров: Няма да допуснем нова ситуация като мача с Иран

Георги Татаров: Няма да допуснем нова ситуация като мача с Иран

  • 9 сеп 2025 | 15:06
  • 1438
  • 0
Новакът във Висшата лига Металург (Перник) със звездни попълнения

Новакът във Висшата лига Металург (Перник) със звездни попълнения

  • 9 сеп 2025 | 14:45
  • 3484
  • 1
Добруджа 07 пуска 800 сезонни карти

Добруджа 07 пуска 800 сезонни карти

  • 9 сеп 2025 | 11:56
  • 690
  • 1
Победа и загуба за България в последната контрола срещу САЩ

Победа и загуба за България в последната контрола срещу САЩ

  • 9 сеп 2025 | 11:18
  • 9007
  • 6
Димитър Калчев и Димитър Механджийски вече са №92 в световната ранглиста

Димитър Калчев и Димитър Механджийски вече са №92 в световната ранглиста

  • 8 сеп 2025 | 16:04
  • 1162
  • 0
Моника Де Дженаро се сбогува с националния отбор на Италия: Завършвам по най-добрия начин!

Моника Де Дженаро се сбогува с националния отбор на Италия: Завършвам по най-добрия начин!

  • 8 сеп 2025 | 15:47
  • 2036
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

България (U21) впечатли с гол и греда в стил “тики-така”, но изпусна нелепо победата в Азербайджан

България (U21) впечатли с гол и греда в стил “тики-така”, но изпусна нелепо победата в Азербайджан

  • 9 сеп 2025 | 18:56
  • 28311
  • 28
Сърбия - Англия, Тухел прави четири промени

Сърбия - Англия, Тухел прави четири промени

  • 9 сеп 2025 | 20:59
  • 1107
  • 0
Съставите на Франция и Исландия

Съставите на Франция и Исландия

  • 9 сеп 2025 | 21:04
  • 377
  • 0
Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

Официално: Илиан Илиев приключи с националния отбор на България

  • 9 сеп 2025 | 14:06
  • 35014
  • 122
Играе се вторият за деня 1/4-финал на ЕвроБаскет 2025

Играе се вторият за деня 1/4-финал на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 21:00
  • 14457
  • 0
Завършиха първите два мач от световните квалификации тази вечер

Завършиха първите два мач от световните квалификации тази вечер

  • 9 сеп 2025 | 20:56
  • 19851
  • 0