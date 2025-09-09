Бивш селекционер на България бе опериран успешно

Бившият селекционер на националния отбор на България Джовани Гуидети, който вече е старши треньор на Канада, претърпя тази сутрин планирана операция за смяна на тазобедрена става.
Джовани Гуидети, който от дълги години води турския гранд Вакъфбанк (Истанбул), е преминал успешна интервенция, но остава в болница в Истанбул под наблюдение.
Гуидети, изчака края на световното първенство в Тайланд, за да влезе в болницата.
„След успешната операция, той остава в болница под наблюдение. Общото здравословно състояние на нашия главен треньор е добро и лечението му продължава по план”, написаха в официално изявлението от Вакъфбанк (Истанбул).
Гуидети беше посетен още в първите часове след интервенцията от свои състезателки от Вакъфбанк.
„Пожелаваме на Джовани Гуидети бързо възстановяване“, добавиха от клуба.