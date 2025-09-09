Популярни
Никола Илиев: Добър колектив сме и всеки знае каква ни е целта

  • 9 сеп 2025 | 19:18
  • 210
  • 0
Капитанът на младежкия национален отбор на България Никола Илиев, който се отчете с гол и няколко отлични отигравания при равенството (1:1) като гост на Азербайджан, обяви, че пропуските са попречели на нашите да спечелят срещата.

"Мачът беше много труден. Те се раздадоха, както и ние дадохме 100%. Мачът беше на приливи и отливи - 20 минути за тях, 20 минути за нас. Добър отбор са. Не успяхме да реализираме всички положения - греда, вратарят им спаси, от малкия пеналт не успяхме да отбележим и аз изпуснах. Успяхме да пробием техния блок с крласиви комбинации, нашият гол. Ако бяхме реализирали, щяхме да спечелим.

Всчко идва от треньорския щаб. Те ни карат да си покажем истинския потенциал. Как го правят? С приказки и увереност.

Добър колектив сме и всеки знае каква ни е целта. Ще се опитаме да вземем нещо от следващия мач. Ако не трите точки, не трябва да губим", каза Илиев след срещата.

