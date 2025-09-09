Популярни
Защитник на Кьолн скъса кръстни връзки за трети път за година и половина

  • 9 сеп 2025 | 18:45
  • 364
  • 0
Защитник на Кьолн скъса кръстни връзки за трети път за година и половина

Защитникът на Кьолн Лука Килиан скъса кръстни връзки на коляното за трети път в последните 18 месеца и отново ще бъде дълго извън игра. Клубът от Бундеслигата обяви днес, че 26-годишният Килиан е получил тежката травма на тренировка, като той е имал подобна контузия през март и декември 2024.

"Новата контузия на кръстните връзки на Лука ни засегна дълбоко всички. Изключителна липса на шанс е, че той ще се бори с толкова тежка травма за трети път", коментира спортният директор на клуба Томас Кеслер.  "Лука е борец, той го е доказал много пъти в миналото. Това му качество ще му помогне да преодолее и това предизвикателство сега", добави той. 

Снимки: Gettyimages

