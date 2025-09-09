Бивша националка стана треньор в Пирин (Разлог)

ВК Пирин – Разлог привлече в редиците на треньорите към Детско-юношеската школа Мария Каракашева – име без нужда от много представяне във волейболните среди и все пак тя е 4-кратна шампионка с екипа на ЦСКА, , шампион и носител на купата на Румъния с Алба (Блаж).

Бившата националка Мария Каракашева е победител в CEV Challenge Cup с ЧСМ (Букурещ). Има Второ място в CEV Volleyball Cup с Алба Блаж, както и спечелени още куп медали с Димано (Букурещ), както за шампионата, така и за Купата на Румъния.

Дългогодишна състезателка в националния отбор със спечелена Златна европейска лига през 2018 и право на участие в VNL.

Отличена с MVP на същия турнир. Играла е още в грандове от Русия, Полша и Италия.

“Пожелаваме на Мария на треньорското поприще да надмине успехите си като състезател , започвайки отново от ВК Пирин (Разлог)!”, написаха от клуба в Разлог.