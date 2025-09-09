Популярни
  Младежки национал се присъедини към Черно море

Младежки национал се присъедини към Черно море

  • 9 сеп 2025 | 16:48
  • 514
  • 0
Младежки национал се присъедини към Черно море

Младежкият национал Даниел Мицин се присъедини към мъжкия отбор на Черно море (Варна) за новия сезон в efbet Супер Волей.

20-годишеният състезател, който е разпределител, пристига в Морската ни столица от САЩ. През изминалия сезон той игра за университета Индиана Тек Уориърс в NAIA лигата на колежанското първенство по волейбол, където записа доста успехи и бе избран в Отборът на новаците за сезона.

Волейболистът е юноша на Пирин (Разлог). С присъединяването си към „моряците“ той върви по стъпките на баща си Йордан Мицин, който преди години също е играл в отбора на Черно море.

“Избрах офертата на Черно море пред тази на ЦСКА. С нетърпение чакам да се завърна в родния ми град Разлог, като състезател на варненския клуб. Колективът в Черно море е много добър, в отбора има много млади момчета и се надявам на успешен сезон. От краткия си престой в САЩ натрупах само позитиви”, заяви Даниел Мицин пред колегата Румен Генов от “Народен спорт”.

Това бе последното попълнение на тима от Варна, като селекцията е приключена.

Съставът, воден от Данаил Милушев започна подготовка преди няколко дни.

Припомняме, че в редиците на моряците има трима чужденци – разпределителят Ендрю Казимирски от Бразилия, с прадядо от Полша, канадецът Майкъл Донован, който играе на поста посрещач и камерунецът Марсел Гуйондонг, който се подвизава на поста диагонал.

Друго ново име в състава е младежкият национал и централен блокировач Томислав Русев, който участва с тима на България на световното първенство в Китай.

Първите контроли за Черно море ще бъдат в края на месеца, като варненци ще гостуват в Бургас.

