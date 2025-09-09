Албена е домакин на 46-ото Световно първенство по канадска борба

Популярни
Курортен комплекс Албена ще стане дом на едно от най-значимите спортни събития в световния календар – 46-ото Световно първенство по канадска борба и 27-ото Световно първенство по канадска борба за хора с увреждания. Шампионатите ще се проведат в периода от 10 до 23 септември 2025 г., под егидата на Световната федерация по канадска борба (WAF) и с домакинството на Българската федерация по канадска борба (БФКБ). Състезанието се осъществява под патронажа на президентът на Република България Румен Радев и с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, Министерството на туризма и Община Балчик.

Очаква се участие да вземат над 1 800 състезатели от повече от 60 държави, които ще се съревновават в различни възрастови, полови и теглови категории. Събитието включва и престижното световно първенство за Para-Armwrestling – категорията за атлети с увреждания, която се развива с изключително темпо през последните години. Престижният форум ще събере най-добрите атлети в този динамичен и силов спорт, които ще демонстрират своята техника, издръжливост и спортен дух.

България ще бъде представена от 96 състезатели в различните категории, като сред тях личат имената на Сашо Андреев, Красимир Костадинов, Димитрина Петрова, Христо Делиджаков, Павел Кръстев, Георги Колев и др.

Официалното откриване на шампионата ще се състои на 13 септември от 17 часа с тържествена церемония в Мултифункционалната спортна зала на курортен комплекс Албена.

Феновете на канадската борба ще могат да проследят на живо всички състезателни дни, като входът е свободен. Освен това ще има и онлайн стрийминг, достъпен през официалните канали на федерацията. Сблъсъците между най-добрите състезатели на планетата в категория мъже и жени в периода 19-22 септември ще бъдат излъчвани и пряко в ефира на RING.

