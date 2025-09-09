Магьосника от Задар стана на 40 години и не мисли да спира

Превърналият се отдавна в легенда Лука Модрич обърна нова страница в живота си, след като вече е на 40 години. Магическият халф посрещна четвъртото си десетилетие само минути, след като пак беше на терена - в световната квалификация на Хърватия срещу Черна гора.

В този двубой той се отчете с асистенция и изкара почти цялата среща, а после получи и торта.

Макар да е на високата за професионален футболист във водещите първенства възраст, роденият в Задар халф продължава да е на висота. От това лято той е част от Милан и няма търпение да се докаже и там.

Ясно е, че последната голяма цел, която си е поставил, е да бъде и на предстоящото Световно първенство през следващото лято.

Иначе досега Модрич спечели толкова много отличия, че човек лесни може да им изгуби бройката. С екипа на Реал Мадрид той вдигна рекордните 28 трофея, което го прави №1 по този показател в историята на “белите”. Любимият пример на феновете на “кралете” е, че сам Модрич има повече триумфи в Шампионската лига в сравнение с отбора на Барселона в цялата му история - шест срещу пет.