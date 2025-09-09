Популярни
Живко Желев ще спасява Беласица

  9 сеп 2025 | 15:38
Живко Желев ще спасява Беласица

Живко Желев е новият старши треньор на Беласица. Той заменя на поста Христо Господинов. Последният подаде оставка след поражението от Вихрен – решение, което ръководството прие. Новият наставник ще има трудната задача да стабилизира отбора, който изпадна в сериозна криза от началото на сезона.

Беласица се намира на последното място във Втора лига със само две точки, спечелени в първите шест мача. Очакванията към Желев са да върне увереността и боеспособността на състава, за да започне изкачването нагоре в класирането. За последно той води Етър.

