Беласица с голям жест към тежко контузен свой футболист

Беласица направи специални фланелки в подкрепа на своя футболист Атанас Карачоров, който претърпя операция след фрактура на крака в началните минути на мача с Вихрен. "Комитите" се снимаха с тениските и пожелаха бързо възстановяване на Карачоров.

Ето посланието на петричкия клуб:

"Целият отбор на Беласица – футболисти и треньорски щаб – застава заедно зад нашия съотборник Атанас Карачоров, който претърпя тежка контузия и операция.

С тениските „Бързо възстановяване, Кара!“ искаме да му покажем, че не е сам в този момент. Вярваме, че силният му дух и любовта към футбола съвсем скоро ще го върнат на терена!

Кара, Бела е зад теб!".