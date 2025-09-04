Популярни
  3. Беласица с голям жест към тежко контузен свой футболист

  • 4 сеп 2025 | 21:07
  • 453
  • 0
Беласица направи специални фланелки в подкрепа на своя футболист Атанас Карачоров, който претърпя операция след фрактура на крака в началните минути на мача с Вихрен. "Комитите" се снимаха с тениските и пожелаха бързо възстановяване на Карачоров.

Ето посланието на петричкия клуб:

"Целият отбор на Беласица – футболисти и треньорски щаб – застава заедно зад нашия съотборник Атанас Карачоров, който претърпя тежка контузия и операция.

С тениските „Бързо възстановяване, Кара!“ искаме да му покажем, че не е сам в този момент. Вярваме, че силният му дух и любовта към футбола съвсем скоро ще го върнат на терена!

Кара, Бела е зад теб!".

