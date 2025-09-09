Семен Новиков: Понякога спортисти пропускат важни турнири заради заради лоши решения на ръководителите

Понякога спортисти пропускат важни турнири заради здравословни проблеми, а в други случаи заради лоши решения на ръководителите на отборите, пише олимпийският шампион по борба класически стил Семен Новиков в Инстаграм. Той, европейският първенец Кирил Милов и останалите борци на ЦСКА няма да участват на Световното първенство в Хърватия, след като не взеха участие в централизираната подготовка на Българска федерация по борба.

Новиков стана олимпийски шампион в Париж, когато президент на федерацията все още бе Христо Маринов. Последният бе наследен от Станка Златева и нов Управителен съвет, който гласува промени в подготовката на националите и назначи нови треньори в класическия стил, свободния стил и жени. Новото ръководство също така задължава борците да тренират заедно лагери преди големи турнири.

"Понякога спортисти пропускат важни турнири заради здравословни проблеми, а в други случаи заради лоши решения на ръководителите на отборите", пише Новиков в Инстаграм.

"За съжаление, налага се да пропусна Световното първенство, въпреки че спечелих държавния шампионат на България и станах сребърен медалист на Европейското първенство през 2025. Решението е взето от Българска федерация по борба и националните селекционери. Те направиха подобен експеримент и за Световното първенство до 20 години преди месец, а резултатът беше 0 медала", продължава олимпийският шампион.

"Не е приятно да пропуснеш толкова важен турнир, но явно е трябвало да се случи. Благодаря на всички за подкрепата", завършва Новиков.