Leviatán взима млада бразилска звезда за VCT Americas 2026

Отборът на Leviatán има устна договорка с големия бразилски талант Гилерме "blowz" Оливейра за следващия сезон по VALORANT във VCT Americas. 17-годишният играч ще се присъедини от академичния състав на клуба, където се състезава от декември миналата година.

Blowz бързо си изгради репутация на един от най-обещаващите играчи в Южна Америка в ролята на Initiator. Интерес към него са проявили и други големи организации от континента. В крайна сметка младият бразилец е предпочел проекта на Leviatán пред останалите възможности.