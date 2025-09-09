Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. eSports
  3. Leviatán взима млада бразилска звезда за VCT Americas 2026

Leviatán взима млада бразилска звезда за VCT Americas 2026

  • 9 сеп 2025 | 11:59
  • 228
  • 0
Leviatán взима млада бразилска звезда за VCT Americas 2026

Отборът на Leviatán има устна договорка с големия бразилски талант Гилерме "blowz" Оливейра за следващия сезон по VALORANT във VCT Americas. 17-годишният играч ще се присъедини от академичния състав на клуба, където се състезава от декември миналата година.

Blowz бързо си изгради репутация на един от най-обещаващите играчи в Южна Америка в ролята на Initiator. Интерес към него са проявили и други големи организации от континента. В крайна сметка младият бразилец е предпочел проекта на Leviatán пред останалите възможности.

Следвай ни:

Още от eSports

MIBR привлече Qikert под наем

MIBR привлече Qikert под наем

  • 9 сеп 2025 | 10:39
  • 472
  • 0
Официално: Spirit привлече Андрей "tN1R" Татаринович

Официално: Spirit привлече Андрей "tN1R" Татаринович

  • 8 сеп 2025 | 18:38
  • 938
  • 0
OG официално се раздели с MoDo⁠

OG официално се раздели с MoDo⁠

  • 8 сеп 2025 | 17:04
  • 827
  • 0
Fnatic се раздели със звездата си Humanoid

Fnatic се раздели със звездата си Humanoid

  • 8 сеп 2025 | 15:49
  • 760
  • 0
Най-добрите във Fortnite направиха страхотна атмосфера в Лион

Най-добрите във Fortnite направиха страхотна атмосфера в Лион

  • 8 сеп 2025 | 13:12
  • 1027
  • 0
G2 надхитри Vitality и се завърна към победите

G2 надхитри Vitality и се завърна към победите

  • 7 сеп 2025 | 23:57
  • 1521
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

Александър Димитров е вариант за заместник на Илиан Илиев

  • 9 сеп 2025 | 11:32
  • 8489
  • 34
В Левски вече работят по зимната селекция

В Левски вече работят по зимната селекция

  • 9 сеп 2025 | 09:38
  • 19528
  • 11
Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

  • 9 сеп 2025 | 09:50
  • 23084
  • 11
Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

  • 9 сеп 2025 | 08:28
  • 10493
  • 0
Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 07:23
  • 7955
  • 0
18 отбора вече се класираха за Мондиал’26

18 отбора вече се класираха за Мондиал’26

  • 9 сеп 2025 | 10:02
  • 4758
  • 1