Добруджа 07 пуска 800 сезонни карти

ВК Добруджа 07 (Добрич) пуска 800 сезонни карти, които ще осигуря на притежателите си достъп до всички домакински срещи на отбора във Висшата лига през сезон 20025/2026.
Това е първоначалната бройка, а картите са в два варианта. Стандартната е на стойност 30 лева, а вариант 2 е дарителска на стойност 50 лева.
“Ще държим обществеността в течение чрез пълна отчетност.. С набраните средства ще осигурим стабилност за организацията на домакинските срещи при мъжете и юношите, както и покриване на транспортните разходи на отбора. С вашата подкрепа – както от страна на феновете, така и на бизнеса и Община Добрич – вярваме, че ще вървим по правилния път и един ден ще върнем Добруджа 07 там, където е нейното истинско място. Благодарим ви, че сте с нас!”, пише в официалната страница на клуба във Фейсбук.
Припомняме, че в края на март Добруджа 07 запази мястото си в efbet Супер Волей, след като победи Миньор (Перник) с 3:0 (25:19, 25:19, 25:20) в плейаут за последното вакантно място в най-високото ниво на родния волейбол. Впоследствие обаче тимът от Добрич не получи лиценз от Националната волейбола лига.
"Недопускането на ВК "Добруджа 07" е във връзка с чл.19.1, който третира финансови задължения към състезатели, треньори, членове на щаба. Освен това нямаме и представено удостоверение от НАП, че клубът няма задължения, което е също задължително. Искрено се надявахме, че колегите от Добрич ще успеят да разрешат проблемите си и да стартират, защото Добрич винаги е бил волейболен център, но правилата и задълженията трябва да се спазват. Казвали сме го, че волейболните клубове трябва да бъдем еталон за коректност и финансов феърплей. При тази ситуация, всеки кръг ще има един почиващ", обясни тогава президентът на НВЛ-мъже Живко Желев.
От 7 август клубът има нов президент в лицето на бившият волейболист и старши треньор на отбора Димитър Маринков