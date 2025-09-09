В Реал Мадрид още са сърдити на "Франс Футбол"

От “Франс Футбол” са опитали да се помирят с Реал Мадрид и дори са изпратили свои представители в испанската столица, но това не е дало резултат, твърди “Марка”. Както е известно, от кралския клуб са ядосани, защото преди година Винисиус Жуниор не спечели “Златната топка”. Тогава испанската делегация дори бойкотира церемонията, на която призът беше даден на Родри, след като се оказа, че той е събрал повече точки от бразилеца.

Сега, в навечерието на новата гала вечер, организаторите на вота искат да тушират напрежението сред “белите”. В тази връзка през последните месеци от “Франс Футбол” правят различни опити за възстановяване на отношенията си с Реал. Засега обаче те са неуспешни.

Идната церемония за “Златната топка” за 2024/25 ще се проведе на 22 септември в Париж. Фаворит за приза е Усман Дембеле от Пари Сен Жермен, а като високи се оценяват шансовете и на Ламин Ямал от Барселона. Иначе от Реал са номинирани Винисиус Жуниор, Килиан Мбапе и Джуд Белингам.