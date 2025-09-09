Популярни
»
  Други спортове
  2. Други спортове
  Талант на ЦСКА завоюва първи медал при мъжете в спортната стрелба

Талант на ЦСКА завоюва първи медал при мъжете в спортната стрелба

  • 9 сеп 2025 | 11:14
  • 416
  • 0
СК Левски бе домакин през уикенда на второто издание на държавния турнир по спортна стрелба “Димитър Терзиев”.

Съботното състезание в дисциплината 2х30 бърза стрелба с пистолет бе изпълнено с напрежение, обрати и емоции до последния изстрел. Денят не мина без изпитания – леките технически проблеми с мишените поставиха на изпитание търпението на състезатели и съдии, но спортният дух надделя.

Квалификациите предложиха оспорвана битка – с равни първи два резултата от 566 точки финалисти станаха Стоян Пушков (АП Спорт) и Виктор Бонев (АСК Тракия), следвани от Самуил Донков (СК Левски), Кирил Илиев (СК ЦСКА), Петър Терзиев (СК Левски) и Димитър Събев (СК Диана).

Финалът бе истински спектакъл. Самуил Донков (СК Левски) със силна стрелба в последните серии и 22 точки грабна златото в последния момент. Държавният шампион Стоян Пушков (АП Спорт) отстъпи с минимална разлика и остана втори с 21 точки. Истинската сензация обаче дойде от младата надежда на СК ЦСКА Кирил Илиев, който спечели първия си медал при мъжете - бронз, със забележителни силни финални серии и 17 точки. За съжаление, технически проблеми с оръжието лишиха Виктор Бонев от шанс за медал и той остана четвърти с 15 точки. След него се наредиха Димитър Събев (11 т.) и Петър Терзиев (4 т.).

В неделя бе вторият старт в дисциплината 2х30 бърза стрелба с пистолет. За радост, този път техническите системи работиха безупречно и състезанието премина на високо ниво. Голямата звезда на деня беше Стоян Пушков, който безапелационно триумфира както в квалификацията (567 т.), така и във финала с впечатляващите 28 т., оставяйки конкуренцията далеч зад себе си и вдигайки заслужено златната купа. На второ място и със сребро се нареди младият талант Виктор Бонев (АСК Тракия), който този път нямаше технически проблеми с оръжието и показа характер, завършвайки финала с 22 т. Бронзът спечели Димитър Събев с 18 т. във финала.

Другите фаворити също се бориха достойно - Самуил Донков (СК Левски) влезе втори в квалификацията (560 т.), но този път финалът не беше неговият и завърши четвърти с 13 точки, а Кирил Илиев (СК ЦСКА) отново показа стабилна стрелба и подобри личния си рекорд (558 т.),като по този начин се нареди трети в квалификацията, но не намери своя ритъм във финала и остана пети с резултат от 8 точки.

Петър Терзиев (СК Левски) впечатли всички с най-силните стрелби на 8 и 6 секунди показвайки, че може и е въпрос на време да разгърне пълния си потенциал, но технически проблем с оръжието при сериите на 4 секунди му отне шанса за медал, като завърши 6-ти с резултат от 5 точки.

