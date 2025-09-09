Популярни
Балканският шампионат по прескачане на препятствия завърши с финала при мъжете

  9 сеп 2025
Завърши Балканският шампионат по прескачане на препятствия в Белград, Сърбия. Във финала на мъжете Антон Дацински с кон Чакоруе зае 9-о място, а Ивана Ангелова с Манхатън - 12-то. Красимир Димитров с Лост ин ю и Диян Балчев с Бабук се класираха съответно 20-и и 21-ви.

Българският национален отбор участва с 23-ма състезатели и трима пони ездачи на Балканското първенство, а равносметката е много добро представяне със спечелени 1 златен, три сребърни и три бронзови медала.

Титлата извоюва отборът ни в категория юноши с представители: Драга Тодорова с Чаримо Пи Ес, Марта Колушева с Куйдера, Екена Хаджова с Елвит и Елиза Чолакова с Юпитер, които бяха безапелационни по пътя към златото.

Със сребро се окичиха отборът в категория деца в състав Акександер Бонев с Денденс, Дария Чолакова с Доротея, Ивайла Плочева с Джъмпер и Лора Чолакова с Каспър и още Марта Колушева с Куйдера в категория юноши и Дария Чокакова с Доротея в категория деца

Бронз спечелиха отборът на мъжете в състав Ивана Ангелова с Манхатън, Диян Балчев с Бабук, Красимир Димитров с Лост ин ю и Антон Дацински с Чакоруе, младите ни ездачи в състав Милко Кочев с Карино, Дара Брезоева с Кики Трен, Ася Петрова с Ал Д'Баран и Десислава Миланова с Диамант, както и Александер Бонев с Денденс.

