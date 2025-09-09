България с отборната купа на шампионата на Югоизточна Европа по ориентиране

Националният отбор по ориентиране спечели отборната купа на шампионата на Югоизточна Европа за втора поредна година. Страната ни зае първо място в отборното класиране на SEEOC 2025 в Панагюрище след солидно представяне и в последния старт - спринт.

В отборното класиране България изпревари нациите на Турция и Румъния, които завършиха съответно на второ и трето място.

В спринтовата дистанция със златни медали за България се окичиха Стефан Йорданов при мъжете до 21 г. и Светлозар Колев при 18-годишните. Бронз заслужиха Мая Недялкова при жените до 21 г., Ивана Педева при жените до 20 години и Христо Димов при мъжете до 16 г.

България спечели отборната купа и при ветераните, завършвайки на първо място сред всички нации.