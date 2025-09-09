Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. България с отборната купа на шампионата на Югоизточна Европа по ориентиране

България с отборната купа на шампионата на Югоизточна Европа по ориентиране

  • 9 сеп 2025 | 10:16
  • 92
  • 0
България с отборната купа на шампионата на Югоизточна Европа по ориентиране

Националният отбор по ориентиране спечели отборната купа на шампионата на Югоизточна Европа за втора поредна година. Страната ни зае първо място в отборното класиране на SEEOC 2025 в Панагюрище след солидно представяне и в последния старт - спринт.

В отборното класиране България изпревари нациите на Турция и Румъния, които завършиха съответно на второ и трето място.

В спринтовата дистанция със златни медали за България се окичиха Стефан Йорданов при мъжете до 21 г. и Светлозар Колев при 18-годишните. Бронз заслужиха Мая Недялкова при жените до 21 г., Ивана Педева при жените до 20 години и Христо Димов при мъжете до 16 г.

България спечели отборната купа и при ветераните, завършвайки на първо място сред всички нации.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Техническият университет спечели Летните спортни игри в Албена

Техническият университет спечели Летните спортни игри в Албена

  • 8 сеп 2025 | 18:50
  • 1852
  • 0
Българските шахматисти завършиха петия ден на турнира на ФИДЕ в Узбекистан с две ремита и поражение

Българските шахматисти завършиха петия ден на турнира на ФИДЕ в Узбекистан с две ремита и поражение

  • 8 сеп 2025 | 18:32
  • 1249
  • 1
България ще участва с шестима състезатели на турнир по бадминтон в Белгия

България ще участва с шестима състезатели на турнир по бадминтон в Белгия

  • 8 сеп 2025 | 15:15
  • 977
  • 0
Антоанета Стефанова спечели в 4-тия кръг на големия турнир в Узбекистан

Антоанета Стефанова спечели в 4-тия кръг на големия турнир в Узбекистан

  • 7 сеп 2025 | 20:36
  • 1470
  • 1
Герайнт Томас приключи спортната си кариера

Герайнт Томас приключи спортната си кариера

  • 7 сеп 2025 | 20:15
  • 1373
  • 0
Още 4 медала за България от Балканския шампионат по конен спорт

Още 4 медала за България от Балканския шампионат по конен спорт

  • 7 сеп 2025 | 19:36
  • 1226
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В Левски вече работят по зимната селекция

В Левски вече работят по зимната селекция

  • 9 сеп 2025 | 09:38
  • 4796
  • 2
Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

Бъдещето на Ивелин Попов изглежда ясно, ето кой ще бъде новият му отбор

  • 9 сеп 2025 | 09:50
  • 3929
  • 0
Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

Богата програма в последния ден от септемврийските квалификации

  • 9 сеп 2025 | 08:28
  • 3169
  • 0
Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

Време е за първите два 1/4-финала на ЕвроБаскет 2025

  • 9 сеп 2025 | 07:23
  • 5214
  • 0
Италия измъкна ценна победа след много голове и голяма драма

Италия измъкна ценна победа след много голове и голяма драма

  • 8 сеп 2025 | 23:45
  • 30976
  • 58
Изиграха се нови седем мача от квалификациите за Мондиал 2026

Изиграха се нови седем мача от квалификациите за Мондиал 2026

  • 8 сеп 2025 | 23:39
  • 41142
  • 18