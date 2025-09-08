Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  "Соколите" с опции за решаване на проблеми

"Соколите" с опции за решаване на проблеми

  • 8 сеп 2025 | 09:50
  • 766
  • 0
"Соколите" с опции за решаване на проблеми

Треньорът на Спартак Варна Гьоко Хаджиевски остана доволен от новите играчи, които карат тестове с отбора и взеха участие в приятелския мач срещу Добруджа. Интересно е, че двама от тях  играят на дефицитната за мнозина отбори  позиция отляво. Хърватинът Лукас Магджински идва от ФК Рудеш. Играе като централен бранител и ляв краен защитник.  Мадагаскарецът Тиерно Милимоно е типичен маневрен ляв халф бек. През следващите дни ще стане ясно дали и двамата ще останат в отбора. Левият бранител в отбора на Спартак Александър Георгиев пропусна  последните срещи заради контузия, но вече е на линия.

В негово отсъствие на тази позиция се изявяваше юношата на клуба Дамян Йорданов, чиято сила е в средата на терена. Словакът Мартин Адамец на практика е играч, чиито функции в средата на терена са близки до тези на неговия сънародник Филип Лесняк, който през изминалия сезон остави силно впечатление с екипа на варненци.

На практика единственият сигурен картотекиран играч е централният нападател Георг Стояновски, който отбеляза гол в срещата срещу Добруджа и се очаква да реши проблемите на отбора в нападение. " Соколите " подновиха тренировките си на игрище "Локомотив" от началото на седмицата. В събота е двубоят срещу Арда Кърджали на стадион "Спартак" .

/Пламен Трендафилов/

