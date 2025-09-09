Популярни

Село Факия отново домакин на народни борби

  • 9 сеп 2025 | 08:35
Факия отново ще бъде домакин на народни борби, които ще бъдат по време на събора на селото на 13 септември, събота.

Схватките са от 12,30 ч в местността При Тополите, край реката. Записването е преди това от 12 часа.

Надпреварата ще бъде за всички възрасти – от подготвителни групи до мъже и жени.

На всички призьори ще бъдат раздадени и премии на обща стойност 5000 лева.   За шампиона в абсолютна категория ще има специална награда – шиле.

Странджанското село Факия е родното място на олимпийския вицешампион Крали Бимбалов и Стоян Бимбалов, трети в Европа на свободна борба.

Именно с техния лик ще бъдат украсени медалите тази година.

За всички шампиони ще има и лимитирани тениски с лика на двамата патрони на турнира.

На празника се очакват също много медалисти и шампиони от близкото ни минало.

