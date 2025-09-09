Село Факия отново домакин на народни борби

Факия отново ще бъде домакин на народни борби, които ще бъдат по време на събора на селото на 13 септември, събота.

Схватките са от 12,30 ч в местността При Тополите, край реката. Записването е преди това от 12 часа.

Надпреварата ще бъде за всички възрасти – от подготвителни групи до мъже и жени.

На всички призьори ще бъдат раздадени и премии на обща стойност 5000 лева. За шампиона в абсолютна категория ще има специална награда – шиле.

Странджанското село Факия е родното място на олимпийския вицешампион Крали Бимбалов и Стоян Бимбалов, трети в Европа на свободна борба.

Именно с техния лик ще бъдат украсени медалите тази година.

За всички шампиони ще има и лимитирани тениски с лика на двамата патрони на турнира.

На празника се очакват също много медалисти и шампиони от близкото ни минало.