Ето кои мачове и защо Неймар ще пропусне до края на сезона

Звездният нападател на бразилския Сантос Неймар ще пропусне всички мачове на отбора, които ще се проведат на изкуствена настилка, твърди бразилското издание Jornal A Tribuna.

Според източника, всяко падане върху терен, който не е изграден върху естествена трева, е опасно за бразилския футболист, тъй като причинява силна болка в ставите и коленете, което може да доведе до контузия.

Неймар се присъедини към бразилския отбор през януари, а настоящото му споразумение е изчислено до края на календарната година. Неймар участва в 22 мача във всички турнири, където отбеляза шест гола и направи три асистенции. Към момента тимът му се опитва да се спаси от изпадане в елитната Бразилейро Betano, но и парадоксално с това все още има шансове да се класира за втория по сила турнир в Южна Америка – Копа Судамерикана.

🇧🇷 | Neymar will not play any matches for Santos that are on artificial grass as it causes him too much knee & joint pain pic.twitter.com/5UPERIcP9h — All Things Brazil™ 🇧🇷 (@SelecaoTalk) September 8, 2025