България U15 се събра на лагер

Селекцията на България U15 се събра на лагера в Бояна, където отборът ще изиграе две контролни срещи.

Подопечните на наставника Петър Карачоров ще се изправят срещу година по-големите играчи от Септември U16 във вторник, 09.09, от 10:30 часа и Славия U16 в сряда, 10.09, отново от 10:30 часа.



Това е първи лагер за набор 2011, на които им предстои турнир за развитие на УЕФА в София през месец Октомври с отборите на Полша, Словакия и Литва.

Ето кои са повиканите играчи:

Вратари

1 Лука Маркес ЦСКА 1948

2 Григор Стефанов Лудогорец Разград

Защитници

3 Галин Димитров Славия София

4 Борис Стефанов Национал София

5 Васил Въргулев Ботев Пловдив

6 Валентин Петров Левски София

7 Румен Даскалов ЦСКА София

8 Александър Ангелов Лудогорец Разград

9 Благовест Найденов Локомотив Пловдив

10 Андриян Славчев Бургас 2024

Полузащитници

11 Алекс Цинигаров Локомотив Пловдив

12 Никола Радев Септември София

13 Ник Георгиев Лудогорец Разград

14 Даниел Лилковски Локомотив Пловдив

15 Иван Дедев Национал София

16 Антонио Великов ХНК Горица

17 Ландон Йескас Левски София

Нападатели

18 Емилиян Николов Левски София

19 Раян Димитров Лудогорец Разград

20 Денислав Кондев Сините Камъни

21 Иван Бичовски Ботев Пловдив

22 Давид Георгиев Септември София

23 Йоан Йорданов Лудогорец Разград

24 Димитър Гаврилов Осасуна

25 Красимир Илчев ЦСКА 1948