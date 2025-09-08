Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Едно от емблематичните лица на Португалия също се присъединява към "Мача на легендите"

Едно от емблематичните лица на Португалия също се присъединява към "Мача на легендите"

  • 8 сеп 2025 | 16:18
  • 1236
  • 0

Един от емблематичните футболисти на Португалия в последните две десетилетия Рикардо Куарешма става поредния играч, който ще можем да видим на терена на благотворителния “Мач на легендите”, който ще се проведе на 15 септември в Лисабон на стадиона на Спортинг “Жозе Алваладе”. Легендарното крило ще се присъедини към състава на местните звезди, където личат имената на хора като Нани, Пепе, Рикардо Карвальо, Фабио Коентрао, Маниш, Деко, Жозе Босингва и Витор Баия, Тиаго Мендеш, Нуно Гомеш, Шимао, които също ще бъдат част о ттова специално събитие. Отборът ще бъде воден от друг носител на Шампионската лига - Кощиня.

“Здравейте, аз съм Рикардо Куарешма и съм много развълнуван, че мога да участвам в този мач в Леджент черити гейм, да се срещна с играчи, с които имах удоволствието да играя, да видя много звезди, но преди всичко да помогнем на тези, които най-много се нуждаят. За това голяма прегръдка, очаквам ви, защото вие също сте много важни за тази кауза. Голяма прегръдка и чао,” заяви Куарешма във видео обръщението си.

Организацията Sport Global Group събира някои от най-големите имена в историята на футбола за един от най-мащабните благотворителни мачове в Европа, който ще се проведе на стадиона на Спортинг "Жозе Алваладе". Билетите могат да бъдат закупени от официалния уебсайт www.legendscharitygame.com. Ringier Sports Media Group (RSMG), която е собственик и на Sportal.bg, е медиен партньор на футболния празник.

Хавиер Санети: Ще помогнем на хората в Украйна, Португалия и останалата част от света
На почивката на двубоя, който има за цел да събере 1 млн. евро за благотворителност, публиката ще бъде забавлявана от популярното музикално дуо "Калема" в очакване на Световното първенство през 2030 г., на което Португалия ще бъде съдомакин. Легендите ще играят пред повече от 50 000 фенове на стадиона и милиони зрители, които ще следят мача онлайн или по телевизията.

„Благотворителният мач на легендите“ има за цел да надхвърли сумата от 1 милион евро в подкрепа на различни благотворителни каузи, както международни, така и национални, в мисия, в която футболното семейство се стреми да се отблагодари на най-нуждаещите се семейства по света. Събраните средства са предназначени за организации, които предоставят жизненоважна подкрепа на нуждаещи се общности. Всички приходи от „Благотворителния мач на легендите“ ще подкрепят бенефициентите на фондацията, включително Украинския червен кръст и Каритас Португалия.

Снимки: Gettyimages

