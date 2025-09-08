Осимен пропуска ключовата квалификация на Нигерия срещу Южна Африка

Нигерия ще бъде без нападателя Виктор Осимен за световната квалификация по футбол срещу Република Южна Африка, която задължително трябва да спечели, пише агенция Ройтерс. Той отпадна от групата на националите заради травма в стъпалото. Осимен, футболист на годината в Африка от 2023, се контузи при победа с 1:0 срещу Руанда. Той напусна терена 32 минути след началото на двубоя.

Нигерия изостава с шест точки от националите на Република Южна Африка, които най-вероятно ще загубят три от тях служебно заради използването на наказания Тебохо Мокоена при победата с 2:0 над Лесото през месец март. Това прави мача задължителен за "суперорлите". Победителят от групата се класира директно за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

Снимки: Imago