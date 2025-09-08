Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нигерия
  3. Осимен пропуска ключовата квалификация на Нигерия срещу Южна Африка

Осимен пропуска ключовата квалификация на Нигерия срещу Южна Африка

  • 8 сеп 2025 | 15:51
  • 468
  • 0
Осимен пропуска ключовата квалификация на Нигерия срещу Южна Африка

Нигерия ще бъде без нападателя Виктор Осимен за световната квалификация по футбол срещу Република Южна Африка, която задължително трябва да спечели, пише агенция Ройтерс. Той отпадна от групата на националите заради травма в стъпалото.  Осимен, футболист на годината в Африка от 2023, се контузи при победа с 1:0 срещу Руанда. Той напусна терена 32 минути след началото на двубоя.

Нигерия изостава с шест точки от националите на Република Южна Африка, които най-вероятно ще загубят три от тях служебно заради използването на наказания Тебохо Мокоена при победата с 2:0 над Лесото през месец март. Това прави мача задължителен за "суперорлите".  Победителят от групата се класира директно за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Дешан: ПСЖ не е и никога не е бил наш противник, изявлението им няма да повлияе на титулярите ми

Дешан: ПСЖ не е и никога не е бил наш противник, изявлението им няма да повлияе на титулярите ми

  • 8 сеп 2025 | 15:43
  • 2370
  • 0
Байер си намери нов треньор, който да замени освободения Тен Хаг

Байер си намери нов треньор, който да замени освободения Тен Хаг

  • 8 сеп 2025 | 16:20
  • 2185
  • 0
Гави може би ще трябва да оперира коляното си отново

Гави може би ще трябва да оперира коляното си отново

  • 8 сеп 2025 | 14:49
  • 2668
  • 0
Нидерландците са критични към представянето си в Литва

Нидерландците са критични към представянето си в Литва

  • 8 сеп 2025 | 14:45
  • 869
  • 0
Екитике: Когато играеш за най-добрите, неизбежно очакваш да се състезаваш с най-добрите

Екитике: Когато играеш за най-добрите, неизбежно очакваш да се състезаваш с най-добрите

  • 8 сеп 2025 | 14:31
  • 1914
  • 0
По-малко от седмица преди първото домакинство на Барселона не е ясно къде ще се играе мача с Валенсия

По-малко от седмица преди първото домакинство на Барселона не е ясно къде ще се играе мача с Валенсия

  • 8 сеп 2025 | 14:10
  • 3450
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Шок! Ботев (Пловдив) се раздели с Ивелин Попов

Шок! Ботев (Пловдив) се раздели с Ивелин Попов

  • 8 сеп 2025 | 16:56
  • 7562
  • 7
Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

  • 8 сеп 2025 | 12:37
  • 9257
  • 14
България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

  • 8 сеп 2025 | 10:53
  • 9625
  • 7
Илиан Илиев: Имаме психологически проблем, не може след първия гол да се сриваме

Илиан Илиев: Имаме психологически проблем, не може след първия гол да се сриваме

  • 8 сеп 2025 | 01:59
  • 25993
  • 69
Левски ще обсъжда бъдещето на трима ненужни

Левски ще обсъжда бъдещето на трима ненужни

  • 8 сеп 2025 | 07:55
  • 30995
  • 10
Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

  • 8 сеп 2025 | 07:32
  • 13963
  • 2