България ще участва с шестима състезатели на турнир по бадминтон в Белгия

  • 8 сеп 2025 | 15:15
  • 281
  • 0
България ще участва с шестима състезатели на турнир по бадминтон в Белгия

Шестима състезатели ще представят България на международния турнир по бадминтон за мъже и жени, който ще се проведе в Льовен (Белгия) от 10 до 13 септември.

В състава за включени петите от Световното първенство в Париж 2025 Стефани и Габриела Стоеви, Калояна Налбантова, Гергана Павлова, Христомира Поповска и Евгени Панев. Те ще играят на единично и на двойки.

Сестрите са водачки в схемата при женските дуети и почиват в първия кръг. На смесени двойки Габриела Стоева и Евгени Панев също ще стартират от втория кръг.

На сингъл Калояна Налбантова е поставена под номер 2 и излиза в първия си мач срещу Петра Майкснерова (Чехия). Стефани Стоева е номер 4 и ще играе с датчанката Фредерике Йостергорд. Гергана Павлова ще има за съперничка номер 7 Йозге Байряк (Турция), а Христомира Поповска ще спори с квалификантка.

Мачовете с българско участие на надпреварата ще стартират на 11 септември.

