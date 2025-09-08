Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Данте Бонинфанте и Самуеле Папи застават начело на Пиаченца

Данте Бонинфанте и Самуеле Папи застават начело на Пиаченца

  • 8 сеп 2025 | 08:50
  • 287
  • 0
Данте Бонинфанте и Самуеле Папи застават начело на Пиаченца

Легендите на италианския волейбол Данте Бонинфанте и Самуеле Папи застават начело на елитния Газ Сейлс Блуенерджи Пиаченца. Бонинфанте ще бъде старши треньор на тима, а Папи ще е негов помощник. Новината обявиха вчера от клуба на специална пресконференция.

48-годишният Бонинфанте започва кариерата си като треньор през 2017 г. в Тренто като помощник-треньор. След четири сезона начело на Тинет Прата ди Порденоне (в A3 и A2), дебютира в елита през 2024/2025 с Таранто. През 2022/2023 е начело на на гръцкия национален отбор.

Помощникът му, 52-годишният Самуеле Папи, бе мениджър в италианския национален отбор, преди да започне през 2022 г. кариерата си на помощник-треньор на Бонинфанте в Прата, след което го последва и в Таранто и гръцкия национален отбор.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Италия спечели и световната титла

Италия спечели и световната титла

  • 7 сеп 2025 | 17:49
  • 6221
  • 2
Димитър Калчев и Димитър Механджийски са 9-ия на “Фючърс”-а във Варшава

Димитър Калчев и Димитър Механджийски са 9-ия на “Фючърс”-а във Варшава

  • 7 сеп 2025 | 15:54
  • 1216
  • 0
Любо Ганев: Жените започнаха много добре! Вече мислим за догодина

Любо Ганев: Жените започнаха много добре! Вече мислим за догодина

  • 7 сеп 2025 | 15:05
  • 1339
  • 5
Любо Ганев: Момчетата отиват с желанието, амбицията и знанието, че могат да побеждават

Любо Ганев: Момчетата отиват с желанието, амбицията и знанието, че могат да побеждават

  • 7 сеп 2025 | 15:01
  • 1470
  • 1
Волейболните национали пристигнаха в Хирошима за последните си контроли преди Световното

Волейболните национали пристигнаха в Хирошима за последните си контроли преди Световното

  • 7 сеп 2025 | 14:12
  • 2707
  • 2
Бразилия стигна до бронза след невероятна драма срещу Япония

Бразилия стигна до бронза след невероятна драма срещу Япония

  • 7 сеп 2025 | 13:58
  • 3542
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И Грузия ни отнесе

И Грузия ни отнесе

  • 7 сеп 2025 | 17:50
  • 170526
  • 661
Безкомпромисен Алкарас свали Синер от трона на US Open и на ранглистата

Безкомпромисен Алкарас свали Синер от трона на US Open и на ранглистата

  • 8 сеп 2025 | 00:45
  • 49278
  • 25
Илиан Илиев: Имаме психологически проблем, не може след първия гол да се сриваме

Илиан Илиев: Имаме психологически проблем, не може след първия гол да се сриваме

  • 8 сеп 2025 | 01:59
  • 15609
  • 21
Левски ще обсъда бъдещето на трима ненужни

Левски ще обсъда бъдещето на трима ненужни

  • 8 сеп 2025 | 07:55
  • 11609
  • 4
Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

  • 8 сеп 2025 | 07:32
  • 5700
  • 0
Испания се развилня за двойно по-голям погром в Турция

Испания се развилня за двойно по-голям погром в Турция

  • 7 сеп 2025 | 23:37
  • 70433
  • 133