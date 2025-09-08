Данте Бонинфанте и Самуеле Папи застават начело на Пиаченца

Легендите на италианския волейбол Данте Бонинфанте и Самуеле Папи застават начело на елитния Газ Сейлс Блуенерджи Пиаченца. Бонинфанте ще бъде старши треньор на тима, а Папи ще е негов помощник. Новината обявиха вчера от клуба на специална пресконференция.

48-годишният Бонинфанте започва кариерата си като треньор през 2017 г. в Тренто като помощник-треньор. След четири сезона начело на Тинет Прата ди Порденоне (в A3 и A2), дебютира в елита през 2024/2025 с Таранто. През 2022/2023 е начело на на гръцкия национален отбор.

Помощникът му, 52-годишният Самуеле Папи, бе мениджър в италианския национален отбор, преди да започне през 2022 г. кариерата си на помощник-треньор на Бонинфанте в Прата, след което го последва и в Таранто и гръцкия национален отбор.