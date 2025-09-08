Популярни
Аморим иска защитник от Спортинг

  • 8 сеп 2025 | 03:33
  • 314
  • 0
Аморим иска защитник от Спортинг

Защитникът на Спортинг (Лисабон) Зено Дебаст е попаднал в полезрението на Манчестър Юнайтед. Привлечен от Андерлехт през лятото на 2024 г. за 15,5 милиона евро, 21-годишният централен защитник по природа, може да играе и в средата на терена. Английската преса съобщава, че тази многофункционалност се харесва на мениджъра на "червените дяволи" на Рубен Аморим.

Португалският треньор, който работи с белгийския национал в Алваладе до ноември миналата година, според GiveMeSport, е дал нареждане на клуба да следи отблизо „лъва“ като възможна цел за бъдещето на трансферния пазар.

Дебаст беше изпробван като халф миналия сезон от Руи Боржес, който този сезон разчита на него в защита.

„Поради контузии и наказания се озовах в средата на терена на Спортинг. Според треньора, имах качествата за това и отборът се нуждаеше от мен там. Тъй като играх много добре в онзи първи мач, завърших сезона там. За удовлетворение на всички станахме шампиони и спечелихме Купата на Португалия. Защо да съм разочарован? Бях щастлив да играя. След това в белгийския национален отбор дойде нов селекционер, Руди Гарсия, който ме попита на коя позиция най-много обичам да играя... обясних му, че съм играл в средата на терена само поради обстоятелствата и му казах, че се чувствам комфортно в защита. Спортинг вече изясни, че съм централен защитник“, обясни Дебаст миналата седмица, когато се присъедини към белгийския национален отбор за квалификациите за Световното първенство през 2026 г.

