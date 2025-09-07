Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Националите на колички започнаха с голяма победа на Eвропейското първенство в Самоков

Националите на колички започнаха с голяма победа на Eвропейското първенство в Самоков

  • 7 сеп 2025 | 23:12
  • 405
  • 0
Националите на колички започнаха с голяма победа на Eвропейското първенство в Самоков

Българският национален отбор на колички започна с победа участието си на Европейското първенство, Дивизия C, в Самоков. В "Арена СамЕлион" тимът на Денислав Иванов спечели срещу Сърбия с 82:35 в първия си мач от група А на турнира.

Преди срещата се състоя официалното откриване на шампионата. Събитието уважиха и президентът на Международната федерация по баскетбол на колички Валтер Пфалер, министърът на младежта и спорта Иван Пешев, президентът на БФ Баскетбол Георги Глушков и президентът на Левски Константин Папазов.

За успеха на България Ясин Ташдемир отбеляза 35 точки плюс 14 борби. Рамазан Юксуз регистрира 22 и 6 борби. Антон Фиков беше много полезен и оформи "трипъл-дабъл" - 19 точки, 14 борби и 14 асистенции.

Авдия Дестани единствен финишира с двуцифрен точков актив за Сърбия - 13 точки.

Националите на колички овладяха инициативата още в началото и след 10 минути игра вече водеха с 26:12. По почивката българите успяха да увеличат аванса си до 34 точки и до финалната сирена не изпуснаха инициативата.

Утре (8 септември) от 11.15 часа за България предстои двубой срещу Чехия.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Съперникът на Балкан също изпробва кошовете в "Арена Ботевград"

Съперникът на Балкан също изпробва кошовете в "Арена Ботевград"

  • 7 сеп 2025 | 21:49
  • 1507
  • 0
Още една от звездите на Апоел Тел Авив вече е в България

Още една от звездите на Апоел Тел Авив вече е в България

  • 7 сеп 2025 | 21:09
  • 3576
  • 0
Магията на Дончич разплака Италия

Магията на Дончич разплака Италия

  • 7 сеп 2025 | 20:47
  • 2132
  • 1
Още една сензация беляза 1/8-финалите на ЕвроБаскет 2025

Още една сензация беляза 1/8-финалите на ЕвроБаскет 2025

  • 7 сеп 2025 | 23:51
  • 21469
  • 0
Нова "бомба" на ЕвроБаскет

Нова "бомба" на ЕвроБаскет

  • 7 сеп 2025 | 18:55
  • 2602
  • 1
Балкан даде старт на тренировките преди турнира с Апоел Тел Авив

Балкан даде старт на тренировките преди турнира с Апоел Тел Авив

  • 7 сеп 2025 | 15:39
  • 3521
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

И Грузия ни отнесе

И Грузия ни отнесе

  • 7 сеп 2025 | 17:50
  • 154594
  • 573
Испания се развилня за двойно по-голям погром в Турция

Испания се развилня за двойно по-голям погром в Турция

  • 7 сеп 2025 | 23:37
  • 26996
  • 100
Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

Илиан Илиев: Подарихме им трите гола

  • 7 сеп 2025 | 18:09
  • 34202
  • 120
Алкарас сервира за титлата на US Open

Алкарас сервира за титлата на US Open

  • 8 сеп 2025 | 00:25
  • 25191
  • 16
Германия се размина с нов срам, но отново остави много въпросителни

Германия се размина с нов срам, но отново остави много въпросителни

  • 7 сеп 2025 | 23:41
  • 10370
  • 10
Още една сензация беляза 1/8-финалите на ЕвроБаскет 2025

Още една сензация беляза 1/8-финалите на ЕвроБаскет 2025

  • 7 сеп 2025 | 23:51
  • 21469
  • 0