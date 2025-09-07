Националите на колички започнаха с голяма победа на Eвропейското първенство в Самоков

Българският национален отбор на колички започна с победа участието си на Европейското първенство, Дивизия C, в Самоков. В "Арена СамЕлион" тимът на Денислав Иванов спечели срещу Сърбия с 82:35 в първия си мач от група А на турнира.

Преди срещата се състоя официалното откриване на шампионата. Събитието уважиха и президентът на Международната федерация по баскетбол на колички Валтер Пфалер, министърът на младежта и спорта Иван Пешев, президентът на БФ Баскетбол Георги Глушков и президентът на Левски Константин Папазов.

За успеха на България Ясин Ташдемир отбеляза 35 точки плюс 14 борби. Рамазан Юксуз регистрира 22 и 6 борби. Антон Фиков беше много полезен и оформи "трипъл-дабъл" - 19 точки, 14 борби и 14 асистенции.

Авдия Дестани единствен финишира с двуцифрен точков актив за Сърбия - 13 точки.

Националите на колички овладяха инициативата още в началото и след 10 минути игра вече водеха с 26:12. По почивката българите успяха да увеличат аванса си до 34 точки и до финалната сирена не изпуснаха инициативата.

Утре (8 септември) от 11.15 часа за България предстои двубой срещу Чехия.